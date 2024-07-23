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魏哲家上任50天「台積電股價」三溫暖　內部氣氛曝光

魏哲家上任台積電董事長後，全面接收劉德音人馬。

▲魏哲家上任台積電董事長後，全面接收劉德音人馬。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台積電董事長魏哲家上任才50天，股價就大洗三溫暖，千金股寶座得而復失，外界都很好奇，台積電究竟出現什麼變化？其實，魏哲家的身段柔軟加上沒有架子的個性讓他的人緣很好，不但前任董事長劉德音的人馬幾乎照單全收，前朝主管與魏哲家相處起來也沒有隔閡，氣氛融洽。

剛上位才一個多月的台積電董事長魏哲家，作風與前任劉德音有何不同呢？

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「Mark（劉德音）的人馬，CC都照單全收。他性格本來就幽默，加上身段柔軟，與前任留下的人馬沒有隔閡。」知情人士對本刊透露。一位台積電主管就說，就算當了董座，魏哲家的管理跟過去沒什麼不同，氣氛都很融洽。不論是台積電內部或客戶，都很喜歡魏哲家沒有架子的處事風格。

川普一旦當選，美國半導體政策可能進行調整。 （翻攝川普臉書）

▲川普一旦當選，美國半導體政策可能進行調整。 

本刊調查，今年6月台北國際電腦展時，輝達創辦人黃仁勳在台引發旋風，不僅與台積電創辦人張忠謀吃飯、逛夜市，也登門造訪台積電，提出希望台積電替輝達在廠外設立獨家專用的CoWoS產線。沒想到遭台積電高層嗆聲：「輝達要出錢嗎？要不要台積電在廠區外也設專門給輝達的晶圓生產線？」由於這場黃仁勳親自出席的會議，雙方口氣都很狂，氣氛也一度緊張，「後來在CC（魏哲家）親自出面打圓場，才化解雙方的尷尬。」知情人士透露。

「在台積電與輝達互動緊張時，CC主動出面緩頰，黃仁勳也接受協調，現在看起來，台積電在廠區外蓋CoWoS專線不可能，但在廠區內幫輝達蓋CoWoS專線或許還有一點可行性。」該主管說。

一位半導體業界人士就透露，「蘋果就曾要求台積電幫忙蓋專線，如今也只有蘋果在用，但當時台積電高度依賴蘋果訂單填補產能，現在卻完全不同，因為到明年底前，高階製程與CoWoS全都供不應求，CoWoS甚至產能倍增，也無法滿足訂單需求。」

更何況，目前CoWoS的量產難度高，台積電經過多年才克服良率問題，專利也都掌握在台積電手中，「客戶都只能求台積電多給一點產能。」

半導體業主管說：「除了台積電外，沒有別的晶圓廠可以供應CoWoS，就連英特爾，也拜託台積電生產3奈米晶片，從3奈米到5奈米的先進製程上，台積電擁有9成市占，得罪台積電，等於拿不到先進製程和AI晶片。」也難怪近期傳出台積電準備漲價傳聞時，幾乎沒有聽聞客戶反對，黃仁勳甚至公開支持台積電漲價，其地位簡直不可同日而語。「以前是台積電不敢拒絕客戶的要求，現在反過來，變成客戶不敢拒絕台積電漲價。」半導體資深主管笑說。

台股連續3天總共下跌了1,500點，投資人宛如驚弓之鳥。

▲台股連續3天總共下跌了1,500點，投資人宛如驚弓之鳥。

正因漲價未受阻力，訂單又爆滿到明年底，魏哲家才上任滿月，台積電的股價就衝上千元大關，市值更一度突破1兆美元，成為美股第七大科技巨擘。美國投資顧問公司分析師德魯里（Keithen Drury）甚至認為，台積電應該與微軟、蘋果、谷歌、輝達、亞馬遜、臉書以及特斯拉等美國七大巨頭並列為驚奇八（Incredible Eight），因為台積電市值已超越特斯拉。

然而，高處不勝寒，台積電的「千金股」才當了兩個星期，魏哲家立刻面臨川普拋出地緣政治難題的挑戰。究竟，這次魏哲家能不能善用柔軟身段和幽默感的優點通過考驗，化解地緣政治難題及外界疑問，恐怕將是一場漫長的戰役。


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