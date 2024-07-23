快訊／台股回神彈漲逾500點　鴻海重返「郭董退休價」200元

▲台股反彈。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

美股止跌回升，台股也反彈，23日開盤漲257.76點，加權股價指數22,514.75點，一度大漲505.57點來到22,762.56點。觀察電子權值股，其中，台積電（2330）一度上漲31元來到970元，鴻海（2317）也重返「郭董退休價」200元，上漲4.42%至201元。

台積電美國存託憑證（ADR）上漲3.58美元，漲幅約2.16%，以169.35美元作收。台積電開盤963元，上漲24元，市值回升至新台幣24.97兆元，貢獻大盤約195點。

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另外像是鴻海、聯發科（2454）、廣達（2382）等權值股也止跌回升。鴻海重返「郭董退休價」200元，來到201元；聯發科上漲逾2.5%，一度漲至1,265元；廣達也上漲逾2%來到296元。整體電子類股指數上揚逾2%。

美國資本市場變數多，包括美國總統候選人川普（Donald Trump）的貿易言論，微軟資安供應商CrowdStrike爆發漏洞導致全球性電腦系統當機，以及美國總統拜登（Joe Biden）宣布退出總統大選等，導致美國4大指數近期呈現走跌。

受美股牽動，台股過去短短7個交易日，大盤指數暴跌2,133點，尤其7月22日當天大跌612.27點，集中市場指數終場收在22,256.99點，創今年第二大跌點紀錄，引起恐慌；如今止跌回升，台灣產業景氣回溫，加上各主要預測機構認為今年台灣經濟成長率可望超過3%，市場重拾信心。