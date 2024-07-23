「昨天大跌我也進場補」　杜金龍算台積電鐵板價給你看

▲杜金龍。（圖／ETtoday資料照）

文／鏡週刊

「大聲叫～不願甲你來分開。」台股漲多拉回、震盪劇烈，昨日（7/22）一度狂瀉逾700點，外資瘋狂提款，台積電連跌4個交易日，最後股價收939元，多蛙都在批踢踢悲鳴《海波浪》，跌破千元的台積電能否續抱？股市老先覺杜金龍教戰，他至今仍逢低補貨台積電，7/22自己買在964元、940元，「台積電有基本面支撐，短線套牢不用怕！900元以上都是好買點。」他說。

護國神山台積電失守千元大關，持續走弱，股民哀號「神山崩塌，接刀還是接禮物？」杜金龍提醒，投資不可能買在最低點，但要逢低慢慢佈局，或許短線缺口封閉不了，外資也還沒回補，那就稍安勿躁，在相對便宜的價格分批買進。

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台積電今年以來從574元飆漲至7月初的天價1,080元，漲幅高達88％，杜金龍認為短線休息也是合理。

他觀察，台積電的壓力支撐點位是6/6的899元，前夜台積電ADR漲破160美元大關，台股6/6開盤後，台積電一度飛奔899元新高、創史上第7大漲點，強勢攻頂7/11天價1,080元。

再以線型推估鐵板價，「4月底台積電回測季線即向上突破，這次漲多回跌之後，我認為在壓力支撐點899元和季線905元附近可視為『鐵板』，股價900元以上都是好買點。」

杜金龍透露自己每天緊盯台積電，「我知道大盤不好，3大權值股（台積電、鴻海、廣達）近期也都出現2個中繼缺口，但我還是逢低買進，」7/22昨天開盤就在964元價位補貨，「每跌30元買一次，所以尾盤我買到940元。」他強調，投資市場上，情緒是獲利的殺手，現在恐慌殺低就是賣在阿呆谷。

以經濟附加價值（EVA）、也就是企業的績效衡量指標來看，「我估算今年台積電的目標價可達1,223元，所以我會在低檔伺機補貨，最悲觀狀況是回檔至5月底、前波壓力區821元時，再歇手觀察。」杜金龍分析。

事實上，杜金龍在6月份就提醒投資人，大盤漲到7月份恐見拐點，他以「費氏轉折」驗證，2022年10月起漲點12,629點，漲到新高24,416點，21個月來漲幅93％，「轉折關鍵就在這21個月，如同2020年3月從8,523點起漲，至2022年1月的18,619點，漲幅110％，也是21個月。」再加上台股第3季本來就是淡季，因此震盪回跌難以避免。

「台積電未來獲利將爆發性成長，外資估5年後的EPS為80元，以本益比20倍計算，台積電的股價可來到1,600元。」杜金龍說，投資策略要堅定，不要被短暫下跌的折磨而被騙出籌碼，也不該被市場恐慌性的回檔而認賠割肉，現階段進入台股轉折區，應採取手握基本持股、靈活操作的策略，「台積電、廣達、富邦金這3檔是我的核心持股，逢波段新高，我就賣一點給老婆出國旅遊，大跌時就進場補貨。」杜金龍認為，好股票應持股續抱，不需隨市場起舞。



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