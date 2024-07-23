6月工業生產指數成長逾13％　製造業H1年增逾1成

▲上半年工業、製造業生產指數年增逾1成。（圖／記者李毓康攝）
記者廖婕妤／台北報導
經濟部統計處今（23）日公布6月工業生產統計，6月工業生產指數為94.09，月減3.91％、年增13.23％；其中製造業生產指數為93.34，月減4.46％、年增13.5％。今年Q2工業生產指數平均為93.2，年增14.48％，製造業為92.75，年增14.86。累計今年H1工業生產指數平均為90.4，年增10.26％，製造業為90.01，年增10.51％。
統計處說明，6月製造業生產指數年增13.5％，主因AI、高效能運算及雲端資料服務需求續增，激勵資訊電子產業生產動能續強，加上部分傳統產業下游需求逐步回溫，以及去年同期基期較低所致。
統計處指出，資訊電子產業方面，受惠高效能運算與AI應用需求強勁，推升12吋晶圓代工訂單暢旺，電子零組件業年增23.05%；電腦電子產品及光學製品業亦受惠AI需求浪潮，推升伺服器及相關檢測設備需求成長，使生產指數創歷年單月新高，年增36.07%。
傳統產業方面，隨全球經濟緩步復甦，終端需求逐步回溫，加上半導體業者投資動能漸趨積極，推升化學材料及肥料業年增5.82%、基本金屬業年增2.54%、機械設備業年增3.28%；汽車及其零件業則年減8.15%，主因燃油小型轎車市場需求動能下滑，加上部分汽車零件外銷接單減少，惟電動轎車需求持續增加，抵銷部分減幅。
展望未來，統計處指出，全球經貿市場仍處於通膨及高利率環境下，加上美中科技爭端、地緣政治風險等因素持續干擾景氣復甦力道，惟AI、高效能運算等新興科技應用持續拓展，帶動我國半導體高階製程、伺服器等相關供應鏈需求暢旺，加以下半年消費性電子新品陸續推出，可望挹注我國製造業生產動能持續成長。
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