凱米颱風入侵　會計師欽點災害損失抵減6大類稅負關鍵

▲凱米颱風來襲前夕街景。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

凱米颱風來襲，資誠會計師事務所會計師歐陽泓列出綜合所得稅、營利事業所得稅、房屋稅、地價稅、使用牌照稅與娛樂稅共6項稅制災害損失要求，呼籲民眾留意。

1.個人綜合所得稅

民眾若財物遭受災害損失，請民眾在動手清理前，務必先拍照保存證據，並於災害發生後30日內，檢具損失清單及證明文件向所轄國稅局申請稅捐減免。

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證明文件包括:

（1）受災財物照片

（2）原始取得憑證

（3）保險公司鑑價損失資料

（4）受損財物修復取得的憑證



2. 營利事業所得稅

公司組織等營利事業，因災害使存貨變質，或存貨與固定資產損壞、毀滅或廢棄，原則上應於災害發生後之次日起30日內，檢具清單及證明文件向所轄稽徵機關報備，經核備後，得於辦理營利事業所得稅結算申報時，列報災害損失。

但有以下兩個例外:

（1）受損標的物投有保險部分或可提供會計師簽證報告者，不論金額多寡，可檢具證明文件書面審核。

（2）受損標的物未投有保險部分，報備損失金額在新台幣500萬元以下者，亦可檢具證明文件書面審核。

至於受災害損壞資產，若有賠償收入或出售收入，應列入收益。

3.房屋稅

若房屋因颱風災害受損，建議受災民眾先拍照或錄影存證，並於明年3月24日前提出申請。

受災減免情形因以下情況而不同:

（1）毀損面積占整棟面積5成以上，必須修復才能使用者，房屋稅可全免；

（2）毀損占整棟面積3成以上不到5成者，則可申請減半徵收。



4. 地價稅

如因豪雨導致山崩、地陷、流失、沙壓等環境限制及技術上無法使用的土地，可在今年9月22日前申請地價稅全免。

5. 使用牌照稅

因災受損的汽車、機車（151cc以上），如需要修復才能使用或已無法再使用，請於災害發生日起1個月內，持證明文件向監理機關辦理報停或報廢手續，使用牌照稅可以計算到水災發生前1日；

如果未能即時辦理報停手續，則可在災害發生日起1個月，檢具相關機關核發證明及修車廠證明文件，按修復前未使用日數減免。



6. 娛樂稅

查定課徵的娛樂稅業者，如因災害受損而無法營業，也可於災害發生日起1個月內提出申請，請當地稅務局勘查，以實際營業天數計徵娛樂稅。