ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

凱米颱風入侵　會計師欽點災害損失抵減6大類稅負關鍵

▲▼凱米颱風進逼北台灣，氣象署同步發布海陸警，台北市區晴雨不定，間歇雨勢大太陽並存。（圖／記者湯興漢攝）

▲凱米颱風來襲前夕街景。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

凱米颱風來襲，資誠會計師事務所會計師歐陽泓列出綜合所得稅、營利事業所得稅、房屋稅、地價稅、使用牌照稅與娛樂稅共6項稅制災害損失要求，呼籲民眾留意。

1.個人綜合所得稅
民眾若財物遭受災害損失，請民眾在動手清理前，務必先拍照保存證據，並於災害發生後30日內，檢具損失清單及證明文件向所轄國稅局申請稅捐減免。

[廣告]請繼續往下閱讀...

證明文件包括:
（1）受災財物照片
（2）原始取得憑證
（3）保險公司鑑價損失資料
（4）受損財物修復取得的憑證


2. 營利事業所得稅
公司組織等營利事業，因災害使存貨變質，或存貨與固定資產損壞、毀滅或廢棄，原則上應於災害發生後之次日起30日內，檢具清單及證明文件向所轄稽徵機關報備，經核備後，得於辦理營利事業所得稅結算申報時，列報災害損失。

但有以下兩個例外:

（1）受損標的物投有保險部分或可提供會計師簽證報告者，不論金額多寡，可檢具證明文件書面審核。

（2）受損標的物未投有保險部分，報備損失金額在新台幣500萬元以下者，亦可檢具證明文件書面審核。

至於受災害損壞資產，若有賠償收入或出售收入，應列入收益。

3.房屋稅

若房屋因颱風災害受損，建議受災民眾先拍照或錄影存證，並於明年3月24日前提出申請。

受災減免情形因以下情況而不同:

（1）毀損面積占整棟面積5成以上，必須修復才能使用者，房屋稅可全免；
（2）毀損占整棟面積3成以上不到5成者，則可申請減半徵收。


4. 地價稅
如因豪雨導致山崩、地陷、流失、沙壓等環境限制及技術上無法使用的土地，可在今年9月22日前申請地價稅全免。

5. 使用牌照稅
因災受損的汽車、機車（151cc以上），如需要修復才能使用或已無法再使用，請於災害發生日起1個月內，持證明文件向監理機關辦理報停或報廢手續，使用牌照稅可以計算到水災發生前1日；

如果未能即時辦理報停手續，則可在災害發生日起1個月，檢具相關機關核發證明及修車廠證明文件，按修復前未使用日數減免。

6. 娛樂稅
查定課徵的娛樂稅業者，如因災害受損而無法營業，也可於災害發生日起1個月內提出申請，請當地稅務局勘查，以實際營業天數計徵娛樂稅。

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

關鍵字： 凱米颱風報稅損失

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

市場評估企業財報緊盯美國大選　美股收黑費半跌最重

市場評估企業財報緊盯美國大選　美股收黑費半跌最重

華爾街投資人正在評估美國企業表現好壞不一的財報，並持續注意快速變化的美國總統大選選情，美股4大指數今天收黑，費城半導體指數跌最重。台積電ADR漲0.28％、收169.82美元。

2024-07-24 06:10
台積電「違約交割」少女股神曝光！　求救被笑轉生氣

台積電「違約交割」少女股神曝光！　求救被笑轉生氣

證交所23日公告，5家券商通報投資人違約交割台積電（2330），金額高達2億2761萬1920元，刷新單一個股違約交割紀錄。而這些翻車韭菜中，就有人在Dcard上發文求助。

2024-07-24 06:06
和碩擴大墨西哥廠！童子賢曝原因：代工廠以「服務業為核心」

和碩擴大墨西哥廠！童子賢曝原因：代工廠以「服務業為核心」

代工廠和碩（4938）公告在墨西哥擴廠，砸新台幣7.85億元蓋宿舍，力拚電動車業績今年成長雙位數百分比。對此，和碩董事長童子賢表示，主要是因應客戶需求，加上全球製造業的「再平衡」、中國工資高漲，台灣代工廠與客戶協商海外布局，目前擴產進度都滿不錯。

2024-07-24 06:00
受惠均價上揚與HBM、QLC崛起　2025年記憶體產業營收有望創新高

受惠均價上揚與HBM、QLC崛起　2025年記憶體產業營收有望創新高

根據TrendForce最新記憶體產業分析報告，受惠於位元需求成長、供需結構改善拉升價格，加上HBM等高附加價值產品崛起，預估DRAM及NAND Flash產業2024年營收年增幅度將分別增加75%和77%。而2025年產業營收將持續維持成長，DRAM年增約51%、NAND Flash年增則來到29%，將創歷史新高，並且推動資本支出回溫、帶動上游原料需求，惟記憶體買方成本壓力將隨之上升。

2024-07-24 06:00
凱米颱風入侵　會計師欽點災害損失抵減6大類稅負關鍵

凱米颱風入侵　會計師欽點災害損失抵減6大類稅負關鍵

凱米颱風來襲，資誠會計師事務所會計師歐陽泓列出綜合所得稅、營利事業所得稅、房屋稅、地價稅、使用牌照稅與娛樂稅共6項稅制災害損失要求，呼籲民眾留意。

2024-07-24 06:00
資誠、證交所與AAMA　合辦「證在小聚-數位雲端場」

資誠、證交所與AAMA　合辦「證在小聚-數位雲端場」

由台灣證券交易所主辦的「證在小聚」系列座談會，繼5月份生技場後，於7月18日再度攜手資誠聯合會計師事務所，及創業者共創平台基金會（AAMA）協辦「證在小聚－7月份數位雲端場」，多位產官界代表齊聚交流，聚焦數位雲端產業動態與洞察未來契機，解析企業如何透過政府關鍵資源，進入資本市場開創新局。

2024-07-23 23:59
瘋狂牛市重演網路泡沫教訓？投資人信心勝不過政治現實

瘋狂牛市重演網路泡沫教訓？投資人信心勝不過政治現實

再強的經濟數據、再瘋狂的投資人信心，都抵擋不住政治現實的風吹草動。過去幾個月的全球範圍牛市只是讓美國股市變得比任何時候都更加脆弱。一個必須憑藉資本定價的金融市場崩盤，其實從來都不需要什麼理由。

2024-07-23 23:07
凱米颱風來襲　台電部署逾6000人搶修、離島進駐逾30人

凱米颱風來襲　台電部署逾6000人搶修、離島進駐逾30人

凱米颱風逐漸進逼台灣，台電表示，已完成防災設備及備料盤點作業，並調度逾6000名搶修人力、備妥車輛與機具待命，全面戒備強風豪雨可能帶來的災害；針對綠島、蘭嶼、小琉球等離島，也超前部署派遣逾30名人力進駐，全力戒備颱風帶來的衝擊。

2024-07-23 21:38
台股大漲614點！海悅、一詮「亮漲停燈」　被列入14檔注意股名單

台股大漲614點！海悅、一詮「亮漲停燈」　被列入14檔注意股名單

台股23日勁揚614.85點，創史上第2大漲點，收在22,871.84點。證交所公布14檔注意股，其中，所羅門（2359）最近6個營業日累積週轉率為58.81%，且當天週轉率為17.74%，被列入注意股名單；另外，今天攻漲停價的海悅（2348）、一詮（2486）也皆在名單之內。

2024-07-23 21:32
「住處、上班地」颱風假不同調怎麼辦？　勞動部：都可休

「住處、上班地」颱風假不同調怎麼辦？　勞動部：都可休

凱米颱風來勢洶洶，有15個縣市政府都宣布24日放颱風假，民眾也關心，若是居住地跟工作地颱風假不同調，該不該出勤？勞動部說明，若是「工作地、居住地或上班必經途中」任一轄區首長已通報停止上班，勞工就可以放颱風假不出勤，也建議雇主「宜」不扣發工資。

2024-07-23 21:00

讀者迴響

熱門新聞

快訊／破紀錄！5券商通報　台積電違約交割逾2.2億元

黃仁勳要求「台積電CoWoS專線」　雙方口氣都很狂

台積電「違約交割」少女股神曝光！　求救被笑轉生氣

打開信用卡帳單驚見「天降900億」！他嚇喊賣腎了

凱米「颱風假不是假」　給薪、職災規定一文看

陽明重新評估「甲醇船」計畫

快訊／91萬投資人注意！00940再配0.05元　8／8除息

「住處、上班地」颱風假不同調怎麼辦？　勞動部給答案

市場評估企業財報緊盯美國大選　美股收黑費半跌最重

獨家／陽明總座杜書勤傳接大陸子公司董座　策略長白崑榮接遺缺

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

台中19歲外送員慘死…驚悚瞬間曝光！閃紅燈路口攔腰撞上汽運拖板車

凱米最快中午陸警！　暴風圈24日恐罩全台

水上行車畫面曝！凱米環流襲台南　強降雨釀永康多處淹水

凱米來襲「中部列陸警範圍」　盧秀燕抵美5小時緊急返台

林靖恩公園「喝酒同混男街友」 遭赤膊男調戲：晚上不能爬上來

熱門快報

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366