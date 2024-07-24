台積電「違約交割」少女股神曝光！　求救被笑轉生氣

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者葉國吏／綜合報導

證交所23日公告，5家券商通報投資人違約交割台積電（2330），金額高達2億2761萬1920元，刷新單一個股違約交割紀錄。而這些翻車韭菜中，就有人在Dcard上發文求助。

5家通報違約交割的券商分別是：元大北府、群益東門、富邦台南、美好蘆洲、國泰敦南。

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業界盛傳，元大北府、群益東門與富邦台南為同一名當沖客，違約標的還不只有台積電，另有聯電、廣達、華邦電與緯創，合計違約金額達2.5億元，經買賣互抵後的應付違約交割款約348萬元。

▲台積電違約交割。（圖／翻攝Dcard）

社群網站Dcard就有一位女網友發文「台積電沒錢交割怎麼辦」，同時貼出對帳單，可以看到她在7／19以986元的價格買入1000股台積電，總價將近99萬元。女網友表示「以為台積電會跟16日一樣開低收平盤左右，結果跌到沒錢交割，只能當沖掉了嗎？可是要賠好多錢。」

女網友發文求助，引來許多網友訕笑「沒錢還敢當沖這麼大的」、「你這個幫一下至少要上億的資金 看誰願意幫你這個“小”忙」、「超級好笑，你會那樣下不就代表你有充足的交割款，現在上來討拍做什麼？」對於網友留言原PO也回應「是一堆人以為是我在編故事嗎？那些嘲笑我的人必然也會成為下一個我，所以你們嘲笑的其實是自己。」