違約交割怕怕！必看5大QA懶人包　情節重大追究刑責

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

投資人押錯寶造成「韭菜翻車」事件層出不窮，23日台積電（2330）更爆出違約交割金額高達2.27億元，引發投資人熱議「違約交割有啥好怕？」《ETtoday新聞雲》彙整證交所、各大券商、投保中心資訊整理違約交割懶人包，提醒投資人若違約交割情節重大，除了民事賠付以外，還有3年以上10年以下刑責。

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▲今年以來個股違約交割紀錄，可點圖放大。（圖／翻攝證交所）

Q1：違約交割是什麼？

A：目前台股交易制度為「T+2」，投資人於股票交易下單成交後的第2天，需要進行「款券交割」手續。因此投資人要於交割日前，將股票交易的交割款項匯入證券商指定銀行的交割帳戶，才能算完成交割。

未將款項及時匯入帳戶，或是戶頭餘額不足，營業員便會通知投資人應儘快補齊款項，否則就會發生「違約交割」。

Q2：證券商對違約交割的處理方式是什麼？

A：投資人發生交割款項未匯入或匯款不足的情形後，證券商會向證交所申報投資人違約，同時於證券商違約處理專戶賣出投資人被申報違約的有價證券，以返還投資人的違約債務及費用，並於違約交割申報後的3個營業日內註銷投資人的委託買賣契約及交易帳戶。

Q3：我違約交割了，可以撤銷嗎？

A：不行。

除非有具體證明為銀行或證券商的作業疏失，或是經由仲裁、法院判決確認投資人無違約或無相關證明可歸責的案件，才可以撤銷違約。

Q4：違約交割為何要緊張，有什麼處罰？

A：主要有3大類處罰，依違約交割的案情，將追究民事責任、聯徵信用與刑事責任。

在民事責任上，其委託買賣的帳戶也會被註銷，且證券商得以該違約交割的成交金額7％為上限，額外向投資人收取違約金。

若投資人未還清違約交割的款項與違約金，5年內，投資人不得於各證券商申請開戶或委託買賣有價證券。

而且，就算已還清違約款項，違約交割的紀錄仍然會留在證券商的聯合徵信系統，大至辦理貸款，小至申請信用卡都有可能會受到影響。

至於刑事責任，依照證券交易法第155條，若違約交割之情節重大，足以影響市場秩序，可能面臨3年以上，10年以下的相關刑責。

Q5：營業員沒有聯絡我要補款，我可以主帳不知道違約別罰我嗎？

A：不可以，證券商沒有通知補款的義務，只是基於服務客戶聯絡追繳，下單以後要檢查帳戶餘額、確保與券商聯絡管道暢通，才是正途。