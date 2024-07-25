拜登退選台股動盪！　專家曝5檔高息ETF買點浮現

▲台股近期動盪。（圖／記者屠惠剛攝）



文／股股知識庫

美國總統候選人川普與拜登18日不約而同拿半導體業開刀，川普表示台灣搶走美國晶片生意，提出保護費論；甚至加大力度要展開中美貿易戰，如今下半年，台股危機似乎不單單只是半導體的衝擊而已，甚至還包含川普上台可能帶來的通膨危機，近期台股在短短一周內下跌千點，又在週二爆漲600點創下歷史第二大漲點，究竟這是起跌點還是起漲點？而在這波上衝下洗中，又有哪些高股息ETF買點浮現？今天一次掌握。

川普勝選通膨再起？

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美國總統拜登於7月21日宣布結束競逐連任，他將專注於剩餘任期內履行總統職責，並全力支持副總統賀錦麗成為民主黨提名人。拜登透過社交平台X宣布不再成為民主黨總統候選人，呼籲民主黨團結共同擊敗川普，並支持賀錦麗的競選活動。

而在拜登宣佈退選後，市場上最關注的問題始終圍繞著是否還要堅持「川普交易」，而Roundhill Financial對此表示，如果賀錦麗能夠給川普帶來實質性的衝擊，那麼美股未來的波動會持續下去。

然而，如果川普在民調中繼續領先，投資人則可能會認爲他的獲勝不可避免，那麼「川普交易」就會佔據上風，波動性就會下降，目前來看，最新的民調顯示，川普與賀錦麗的民調差距幾乎只有1%左右，顯然相比拜登，美國人民對賀錦麗代表民主黨參選更有信心。

不過在筆者看來，最重要的是川普對通膨的影響。近期，各大媒體與報章雜誌都在大肆宣傳川普可能將會拿下本次美國總統選舉，再次入主白宮，而其對中國的強硬態度很可能藉由貿易壁壘與關稅造成通膨再起。

甚至許多人更將本次台股下跌與川普的言論與對後續國際政治的擔憂掛勾在一起，然而筆者認為，透過回測過去川普上台的所作所為，以及總經數據的分析，我們可以發現，上一次川普對中國的貿易戰，並未讓全球市場走向通脹。

這點我們從下圖的紅色框框就可以看到，2018年川普開始大打貿易戰，但隨著時間過去，2019年美國通脹反而還走向1.81%，甚至比18年還低。

簡單來說，目前根本沒有數據可以證明貿易戰會直接影響通脹，且這樣的論點就連外資機構高盛都有類似的論調說明。

尤其回顧歷史，川普本身對於市場的表現是相當友好的，近期也可以看到川普言論更傾向低利率、低企業稅等有利市場的言論，這點更能證明川普上台將造成全球市場動盪的說法存有疑慮，上圖我們也可以看到相關資產在面對川普上任時的利多獲利好，投資人可以同步關注相關產業的變化。

台積跌後：下半年風險與機會並存

然而，在經歷台積電財報壓垮台股之後，本週二台股再次大漲600點吃掉週一跌點，短短兩週內台股上衝下洗到底該怎麼觀察？

下跌的原因是複合的，可能來自於川普的言論引發台積電ADR下跌，配合台股月結算的刻意壓盤，最後是半導體之母「ASML公布財報」，並於不久後被點名中國營收佔比太高，有通敵之慮，美國政府有考慮動用「外國直接產品規則」(FDPR) 措施，致使ASML股價狂瀉 12.74% 。

不過，如果以美國為首的全球經濟能夠真正的軟著陸，在未來降息開始一段時間後，市場將能夠再次走出上漲行情，現在的下跌都是為了跳得更高而積蓄的能量，近期台股也因為這波殺盤，導致許多高股息ETF的買點出現，以下整理熱門高股息收盤價與殖利率提供給投資人參考。

其實對筆者來說統計過後的數據令人意外的，近期非常夯的明星高股息ETF00940公布最新一次的股利政策，竟然只發了0.05元，等於12個月大約會發出600元的股利，整體來看年化殖利率約為6.04%，這還是經過這波大跌修正後的數據，對比下來股利實在少的可憐，不管是考慮經歷多空循環的老牌高股息（0056、00878）還是新上任的動能高股息（00919、00929），原本的散戶寵兒表現上似乎難以匹配他的高人氣。

不過，投資人還是要注意股市的慣性走勢，從上圖來看可以發現，歷年美股 Fed 降息前後 6 個月 S&P500 走勢 ，美國市場在越靠近降息前後往往都有震盪或下跌的趨勢，爾後才會對焦美國經濟是軟著陸整理後繼續上行，還是硬著陸進行修正。

但就歷史統計上來看，根據道瓊 (Dow Jones) 的歷史數據，自 1958 年初以來，標普 500 指數經歷了 51 次幅度 10% 或以上的回檔。這意味著，平均而言，美國股市不回檔的時間很少會超過一年，而今年我們也尚未見到接近10%的標普五百回檔，這是否意味著本次回檔只是剛開始而已呢？

ASML與台積電已經帶崩大盤一次，如今美股科技財報周將展開，市場能夠接受本次科技巨頭的財報表現嗎？就讓我們繼續觀察下去。

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