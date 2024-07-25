外資出走大賣台股　外媒曝3原因「改買韓國AI股」

▲外資出走台股買投資韓股。（圖／記者湯興漢攝）



記者廖婕妤／台北報導

美國大選影響台股盤勢，外資持續出走，尋求如何駕馭AI的投資者也正在將目光從台灣轉向韓國，多加投資管理公司紛紛減持台股、增持韓股，投管公司指出，台股在寫新高後已經變得「擁擠」，三星電子、SK海力士進軍HBM領域，較低的估值以及台積電（2330）的巨額收益，使得韓國股票成為更具吸引力的投資對象。

根據《彭博》報導，愛馬仕投資管理公司 （Federated Hermes）最大股票部位是三星，其投資主管James Cook表示，韓股更具吸引力，因此我們對台股的配置偏低。

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台積電是NVIDIA先進晶片主要供應商，台灣因而透過台積電直接接觸AI主題，韓國也不甘落後，SK海力士為NVIDIA的AI處理器提供大部分HBM晶片，三星近期也開始提高HBM產量。

台股加權指數是預期本益比的近18倍，幾乎是南韓綜合指數KOSPI的2倍；台積電今年以來上漲65％後預期本益比為20倍，而三星本益比為11.4倍，SK海力士為6.8倍。

近期的資金流向很明顯，7月以來在全球晶片拋售潮中，外資已賣超台股72億美元，創2年來最高紀錄；而同時間外資卻反手買超韓股16億美元。

對於一些基金經理人的委託或指數追蹤基金來說，台積電權重已達上限，這意味著他們將不得不尋找規模較小的同行以獲得相同的曝險；外資表示，近幾個月來，多頭基金減持台積電，導致台積電的外資持股比例降至2月來新低。

景順投信（Invesco Asset Management）股票產品總監John Pellegry認為，記憶體晶片的復甦，對於韓股非常有利，前幾年的供應過剩已種下「短缺、價格復甦、獲利能力恢復」的種子，這種動態受到AI需求的推動，迎來強勁的獲利成長前景。

但可以肯定的是，從台灣轉向韓國可能只是策略性的，因為考量到台灣在全球AI供應鏈中的關鍵作用，台灣科技股仍擁有強勁的長期成長前景。