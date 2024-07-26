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貿協以AI智慧科技帶領60家業者數位行銷　提供一對一線上諮詢

▲左上圖螺絲搓牙機業者鍵財機械率領團隊參與數位行銷決勝點座談會，運用AI科技有效推廣品牌；右上圖貿協創新業務中心專業團隊自2021年起協助台灣中小企業進行數位轉型；下圖貿協於高雄軟體科技園區辦理數位行銷決勝點座談會，吸引逾60位業者到場。（圖／貿協提供）

▲左上圖螺絲搓牙機業者鍵財機械率領團隊參與數位行銷決勝點座談會，運用AI科技有效推廣品牌；右上圖貿協創新業務中心專業團隊自2021年起協助台灣中小企業進行數位轉型；下圖貿協於高雄軟體科技園區辦理數位行銷決勝點座談會，吸引逾60位業者到場。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會執行經濟部國際貿易署《建構企業數位能力開發海外客戶》輔導案，為全國獨創的一條龍服務，從產製企業品牌形象影片，到運用AI工具作內容行銷，精準投放買主社群，到蒐集分析潛在買主數位足跡，累積企業數位資產，手把手教會中小企業出口業者掌握國際商機。另貿協創新中心推出「數位能力診斷及諮詢」免費一對一諮詢。

貿協本月23日於高雄軟體科技園區舉辦「數位行銷決勝點」座談會，邀請Google及HubSpot專家來臺分享 AI和內容行銷的趨勢及洞察、帶領逾60位來自各大產業的中小業者運用智慧化科技有效推廣品牌。

貿協副秘書長周秀隆於開場致詞時表示，台灣中小企業充滿韌性，在數位浪潮衝擊下，更需保持靈活及創新的心態，為公司策略性導入數位行銷工具及AI科技，精準掌握使用者的數位足跡和喜好，以提升企業的國際行銷競爭力及銷售量能。

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貿協辦理此次座談會，不僅提供企業最新數位行銷趨勢新知，更透過企業成功案例分享及促成不同的產業業者間互動討論交流，激發出新的行銷思維及創意。

台灣中小企業雖有堅實的產品開發力和具競爭力的優異產品，卻往往疏於及時跟上全球數位行銷策略的最新專業知識及新科技應用。然而面臨數位時代更迭快速、客戶都在線上尋找產品和新的供應鏈的情況下，該如何在數位世界中提升企業品牌形象、附加價值並重新定位、爭取客源，成為企業主迫切需要面對及迎頭趕上的課題。

AI浪潮來襲，對科技、消費者及行銷三方面都帶來改變，企業或員工該如何與AI共存？oogle台灣陳品丞業務協理指出，企業高階管理者應成為領頭羊，主動建立公司AI規劃策略，內部員工才有所遵循。不論是建立品牌價值還是開發潛在客戶，妥善運用AI科技就能帶出無限潛能，例如透過AI技術，將原有的數據資料去預測買主價值並增加生意機會，或者加速創意發想、製作生動吸睛的行銷內容，以提高成交率。

HubSpot台灣區資深合作夥伴經理Delvin Chew也分享，HubSpot平台整合70種AI工具，從行銷、業務到客戶管理都有相對應的工具，幫助使用者提高工作效率，例如蒐集彙整出高價值客戶名單、輕鬆將銷售資料轉換成行銷素材，還有將標準化流程工作自動化、更快速有效和客戶互動和對談，以及完整的數據分析工具將有助業者全方位掌握行銷與銷售流程等。

數位行銷是個看似簡單卻值得深掘的領域，在以往運作的過程中需要大量人力和時間，但這兩者同時也是台灣中小企業所缺乏的。現在只要將AI科技做為助力，不但能夠簡化、流程化繁瑣事項，還能夠快速精準分析數據，全面提升行銷和客戶管理效率。企業不必害怕AI取代人的工作價值，而是善用且訓練AI成為最適合自己的最佳幫手。

貿協2021年成立的創新業務中心協助台灣中小企業進行數位轉型，以建構企業數位行銷能力為核心宗旨，支援中小企業建立優質數位資產、導入數據整合平台，再搭配貿協的全球據點推廣，助企業跨足海外市場和全世界的買主做生意。

台灣中小企業在進行數位轉型的過程中，經常碰到許多挑戰及困難，為協助資源相對有限的中小企業，貿協創新中心推出的「數位能力診斷及諮詢」免費服務，由專業數位行銷顧問與業者進行線上一對一諮詢，釐清業者在數位轉型過程中的常見痛點，諮詢內容從官網結構優化、SEO排名提升、社群經營方針到廣告投放建議，都能獲得專家解答，諮詢後還能獲得一份專屬報告。即日起額滿為止，歡迎馬上預約，網址：https://innovation.taitra.org.tw/marketing-consulting-services

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關鍵字： 貿協AI智慧科技數位行銷一對一線上諮詢

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