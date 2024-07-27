萬海慈善第七屆「愛有為」決賽結果出爐　接續將辦公益巡演

▲萬海慈善第七屆「愛有為」決賽，身心障礙表演者全力以赴。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／台北報導



萬海航運慈善基金會第七屆「愛有為」身障者才藝徵選大賽，今（27）日於台北中油國光廳舉辦決賽，是疫情之後，首次開放現場觀看賽事，現場300多位嘉賓蒞臨，手上戴著手指燈，隨音樂搖曳，台下星光點點。賽事全程同步以網路直播，吸引許多未能到現場的觀眾在線上參與，為參賽者按讚、加油打氣，接續還將辦理一系列公益巡演。

每兩年舉行一次的「愛有為」身障者才藝徵選大賽，自2012年開辦，今年邁入第七屆。此次徵件共計收到145份報名表，初賽經公平公正評選，分別於「歌唱表演組」、「肢體表演組」、「器樂表演組」三表演類組中，選出24組晉級決賽。

萬海慈善為鼓勵身心障礙表演者克服生理及心理障礙，在舞台上展現專業演出，三個表演組各祭出金春獎20萬元、滿春獎10萬元、福春獎6萬元、New Star新人獎、網路票選人氣獎等獎項及獎金。參與決賽的表演者，經過評審熱烈討論，獲得首獎「金春獎」的分別是：歌唱表演組－人聲轉彎、肢體表演組－林濃濃、器樂表演組－李尚軒。

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歌唱表演組人聲轉彎以中西合併樂器，演唱自創曲《公媽》，樂團成員之一簡楷澔說：「今天得到第一名是團隊合作的功勞，也很感謝我的夥伴黃靜湄及黃裕翔，希望人聲轉彎的聲音能讓大家人生轉彎。」

▲左上圖肢體表演組「金春獎」林濃濃；右上圖器樂表演組「金春獎」李尚軒；下圖歌唱表演組「金春獎」人聲轉彎。（圖／記者張佩芬攝、萬海提供）

曾經參與第二屆「愛有為」的肢體表演組林濃濃，睽違十年再次參與第七屆賽事，克服心臟疾病，展現力與美的舞蹈，她表示：「得到獎項感到很意外，會跟著舞團四處演出，繼續實現我的夢想。」

萬海慈善基金會陳欣惠副執行長表示：「愛有為賽事除了是推動身障者表演藝術平權，提供更多登台展現的機會外，也在賽事後辦理一系列公益巡演，透過每位表演者精湛的表演以及勇敢面對自己、為夢想而努力的精神，激勵觀眾，散播善的漣漪。」

本屆賽事特別邀請第六屆歌唱表演組金春獎「李志祥」擔任代言人，以「不一樣 也要勇敢做自己」作為大賽精神，期許表演者面對過去的自己，無懼眼前的阻礙，在舞台上展現最棒的自己。

代言人李志祥在中場時，以吉他自彈自唱台玖線樂團《你說的話》，且與第六屆歌唱表演組滿春獎的蔡佩芙，合唱《我是一隻小小鳥》，兩人展現默契，一起飆高音，炒熱氣氛。而上一屆獲得評審團特別獎的視障表演者林信廷，突破障礙大秀鋼管舞，台下掌聲不斷。

在「愛有為」決賽現場，身心障礙表演者全力以赴，秀出精湛才藝，決賽圓滿落幕。評審團之一，同時也是台灣街頭藝術文化發展協會理事楊元慶說：「我今天穿了一件字樣『做自己無法取代』的衣服，今天的比賽每個人都很厲害，雖然賽事有勝有負，但你們在觀眾心中都是無法取代的。」

台灣藝術大學中國音樂學系教授張儷瓊說：「在觀看表演時，我內心歷經無數次波瀾起伏，參賽者在表演過程很全心的投入，恭喜每位參賽者挑戰自己，謝謝你們帶來這麼美妙的表演。」

萬海慈善將持續安排得獎者至全台校園、社福安置機構、監所巡迴演出，讓他們的專業才藝能引發大眾迴響。