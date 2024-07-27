謠傳APP有資安漏洞！國泰人壽、玉山銀行緊急回應了

▲有網友謠傳網銀APP有資安漏洞，玉山銀行、國泰人壽緊急回應。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者楊庭蒝／綜合報導

今（27）日在社群平台上有網友自稱參與過國泰人壽和玉山銀行APP的開發，呼籲不要使用這些APP。對此，玉山銀行和國泰人壽分別發出聲明，強調其APP均經過嚴格的資安管控，並將追究散布不實謠言者的法律責任。

玉山銀行表示，社群平台上有謠言稱其APP存在資安問題，這已經對銀行聲譽造成影響。玉山銀行強調，所有APP都經過嚴格的資安管控，顧客可以放心使用，並呼籲大家不要輕信或傳播不實訊息。

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國泰人壽也發布聲明，澄清其APP不存在任何資安疑慮。國泰人壽指出，公司非常重視客戶的個人資料及資訊安全，其APP系統已獲得國際BS 10012 PIMS個資認證及ISO 27001資安認證，並經過多項嚴格的安全審核和測試。國泰人壽表示，對於散布不實謠言者，將採取法律行動，追究其法律責任。

此外，國泰人壽表示已經掌握該自稱開發過其APP的網友身分，並已暫停該員業務進行調查。公司強調，該員的工作範疇並不涉及客戶個資或APP開發，相關系統已確認安全無虞，並委託第三方機構進行全面性資訊盤查。

▼該網友目前已刪文。（圖／翻攝Threads）

