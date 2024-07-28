公司規定「外套不能掛椅背」！職場新人超納悶　過來人曝原因

▲網友透露公司規定椅背不能掛外套，認為這規範十分奇怪。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

畢業季過後，求職市場進入高峰期。最近有剛入職的新人分享，他在北部一家上市櫃公司上班，卻發現公司有許多奇葩規定，像是辦公室禁止飲食，只能到員工餐廳用餐，以及外套不能掛在椅子背後。他感到困惑，懷疑自己是否太敏感，於是上網發問。沒想到這篇貼文引來許多職場前輩熱烈回應，紛紛分享自己曾遇過的荒唐公司規定。

這名新鮮人透露，他在北部一家上市櫃公司就職後，發現公司有一些獨特的規定。其中，最令他困擾的是辦公室的飲食限制，所有餐點都必須在員工餐廳用餐，且個人物品的擺放也有嚴格規定，例如外套不能掛在椅子上。

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由於他的工作需要經常加班，無法在辦公室用餐讓他感到不合理，且無比痛苦，特別是連在辦公室吃早餐都會受到限制，主管會特地針對這點酸言酸語，讓他懷疑自己是否難以適應這種職場文化。

貼文曝光後，激發了許多職場老鳥熱烈討論，紛紛分享自己公司那些令人匪夷所思的規定：「朋友的前公司也是不能在辦公室吃早午餐，又沒有餐廳，變成有時得坐在樓梯間吃」、「手機還要收抽屜，如果放桌上會馬上被關切」、「前東家也是規定吃東西要去員工餐廳吃，想喝手搖飲必須裝到杯子裡才能拿到辦公座位上」。

部分網友則認同工作規範：「科技業規定辦公室不能吃東西很正常啊，如果同樓層有產線，很怕食物引來老鼠把線咬壞」、「辦公室是工作的地方，你覺得無所謂但其他工作中的同事感受呢？守規則不難，提升一下自己的自律」、「在那個職場是自己的選擇但企業主有權利規範屬於自己公司的規則，如果真的不行接受就看誰的本事大」。



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