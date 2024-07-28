遊戲股王變猛獁象！新兵蜜月更飆漲74%　一表看10檔族群逆勢抗跌

▲台股大盤跳水，卻見到遊戲類股逆勢亮紅。（圖／取自免費圖庫 Unsplash）

記者楊絡懸／台北報導

台股近日跌落跳水，市場一片哀嚎，不過遊戲股卻受矚目，其中包括遊戲股王鈊象（3293）變「猛獁象」，除權息開盤10分鐘就攻上漲停，遊戲股「新兵」樂意（7584）轉上櫃也有蜜月行情飆漲74%；另外像是研勤（3632）、辣椒（4946）、網龍（3083）、橘子（6180）、智冠（5478）也逆勢收紅。

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▲「10檔遊戲股」2024年7月26日逆勢抗跌。（圖／記者楊絡懸製表）

以麻將遊戲《明星三缺一》成功打下一席之地的遊戲股王「鈊象」，原預計7月24日進行除權息，不過受颱風影響延期至7月26日進行作業，將配發現金股利35元及股票股利10元，以7月23日收盤價1,465元計算，除息參考價為715元，早盤隨即以751元跳空，不到10分鐘就攻上漲停價786元，強漲71元。

鈊象營收獲利續創新高，日前股價一度來到1,520元歷史天價，原先市場預期鈊象股價接近高點，加上台股近日接連走跌，在大環境之下恐怕難以填息，不過鈊象一口氣攻上漲停價786元，氣勢驚人，被市場形容猶如「猛獁象」。

這也是鈊象時隔兩年再次配息配股，據了解，之所以今年配發現金股利35元及股票股利10元，幾乎呈現「股票買一送一」，是因為鈊象內部早就認為公司股價太高，不利股票流通，因此有意藉由發放股票股利讓股本膨脹，在外流通股數較多，也會吸引更多投資人參與。

鈊象今年以來東南亞、歐洲營收持續挹注，觀察鈊象6月營收15.54億元，月減1.14%，年增32.9%；6月營業淨利8.81億元，稅前淨利9.19億元，每股稅前盈餘6.51元；累計今年上半年營收87.52億元，年增28.66%，創同期新高。

另外，「遊戲股新兵」樂意26日以承銷價75元掛牌上櫃，蜜月首日以119.5元開高，盤中一度飆漲8成、飆至135元，與大盤走勢形成強烈對比，終場大漲55.5元來到130.5元，漲幅達74%，如果先前抽中股票，在波段高點獲利上看6萬元。

樂意主要以代理營運二推經典遊戲為經營主軸，成功將經典IP遊戲化為新流量，開創「老店新開」的風潮，手握高達22款遊戲代理權，並擁有自製研發遊戲能力，近期更計畫新上市2至3款經典IP遊戲，是台灣遊戲公司中同時發行最多電腦線上遊戲的公司。

值得注意的是，樂意近3年每股稅後淨利（EPS）穩定保持在5元以上，尤其今年5月底上線的遊戲大作《失落的方舟：LOST ARK》熱度高，活躍玩家大幅增長，推升6月合併營收首度突破億元大關，來到新台幣1.37億元寫歷史新高；累計今年上半年營收4.07億元，年增36.1%，寫下營運新猷，下半年業績樂觀可期。