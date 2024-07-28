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00940無腦扣5000元連3個月　達人秀對帳單認栽：績效負34元

▲▼股市 台北股市 暴跌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北股市重挫影響高息ETF表現。（圖／記者屠惠剛攝）

文／知美Jimmy

每個月無腦扣款5000元，定期定額00940，連續3個月究竟可以賺多少?

▲▼00940定期定額3個月績效。（圖／知美Jimmy授權刊載）

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▲▼00940定期定額3個月績效。（圖／知美Jimmy授權刊載，以下同）

再度跌破發行價，00940自救會重新啟動出發?
2024年04月01日，今年話題熱度最高的00940元大臺灣價值高息，正式掛牌上市，知美每個月15號開始，無腦扣款5000元，定期定額00940，目前已經連續扣款4次，3個月時間究竟可以賺多少？答案是：負的34元XD，總共持有2張00940，總投入成本1萬9983元，知美製作貼文當下，再度跌破10元發行價，市場價格9.92元、成交均價9.96元，帳面損益負的110元，報酬率負的0.55%，就算加上已經領到手的現金股利76元，實際的含息總損益仍然是負的34元。

▲▼00940定期定額3個月績效。（圖／知美Jimmy授權刊載）

2024年07月23日，元大投信官網公告，00940元大臺灣價值高息，預計8月份除息再配現金股利0.05元，利用公告當天的收盤價格9.92元計算，單次配息率0.50%，年化配息率6.05%。除了市場價格再度跌破發行價，年化配息率6%也不是特別亮眼，2024年05月03號，00940受益人數高達99萬8196人，隨後經歷台積電大漲，市值型ETF績效驚人，00940公布首次配息0.05元，一張50摳自救會網友罵翻天，目前最新受益人數剩下91萬8232人。
（編按，集保統計，至7月26日，00940單周增3846人至92萬2078人，終結連續8周人數下降。)

▲▼00940定期定額3個月績效。（圖／知美Jimmy授權刊載）

‍00940本次配息資訊如下：
配息金額：0.05元
最後買進日：2024年08月07日
除息日：2024年08月08日
配息日：2024年09月02日
真的是愛之深責之切！定期定額940計畫占不停扣！


有時候新成立的ETF，只是需要更多的時間證明自己，00940成立以來，短期績效不夠亮眼，但也並不能夠代表，未來的長期績效表現就會不佳，
00940選擇今年高點發行，碰巧又碰上市值型漲勢更好，台積電領漲把高股息甩在後頭，導致當初成立的時候聲量有多高，現在就必須承受更大的壓力來想辦法證明自己，2023年的時候，高股息年度績效更勝市值型，今年2024年變成市值型更勝高股息，ETF的績效表現，我們沒有辦法準確預測，定期定額的概念很簡單，就是利用長期平均價格持有，善用股息再投入複利效應創造最大優勢，當然，投資並非穩賺不賠，知美用來投資的資金，都是被套牢20年也不會影響生活的錢財，開始參與市場很簡單，但是要持續參與市場很困難，選擇適合自己的投資商品，調整成適合自己的投資方式，知美祝福大家2024能夠繼續賺大錢，財源滾滾來~

▲▼00940定期定額3個月績效。（圖／知美Jimmy授權刊載）

**不保證未來現金股利金額、配息不一定填息
**歷史績效僅供參考，不保證未來獲利
**投資並非穩賺不賠，務必自身做好風險管控
**粉專內容無提供任何投資買賣建議
**投資有風險，買賣前請自行判斷

本文由知美Jimmy授權載登，不轉載

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關鍵字： ETF

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