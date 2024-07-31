防中國車洗產地！經濟部拍板強制國產比例「最高35％」　明起實施

▲新一代MG3即將進軍泰國。（圖／翻攝自MG）



記者廖婕妤／台北報導

自MG引進台灣憑藉高CP值熱銷後，不少中國車廠都企圖搶佔台灣市場，不過由於台灣禁止中國整車進口，因此目前有不少車款是以「進口中國全車零件來台組裝」的方式引進，等於變相「洗產地」，為杜絕此現象，經濟部宣布，針對中國車款在台組裝販售，訂定強制國產比例且逐年提高，相關措施8／1正式實施，預料MG及即將引進的大通汽車會首當其衝。

台灣汽車產業和汽車零組件產業相互合作帶動下，分別創造出2300億元及3060億元的產值，各車廠與技術母廠授權下，引進技術在國內進行組裝成車，帶動產業發展；台灣汽車市場每年新車約45萬輛，現階段國內組裝新車約25萬輛，進口車約20萬輛；同時因國內市場不大，對於中國整車並未開放來台銷售，同時限制有成車特徵的底盤亦不得進口來台，其他部分未限制業者引進中國零組件來台。

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經濟部表示，目前中國整車及車輛底盤不允許自中國進口，但近期有立法委員提出關切，國內有汽車整車業者疑有化整為零情事，自中國引進整車零組件比例達95％，來台組裝進行不公平競爭，嚴重影響國內零組件業者生計。

經濟部指出，為使我國車廠與零組件保有競爭力，並因應國際局勢發展變化，並使業者可兼顧營業生計及員工就業，經濟部已協調相關部會研擬國產車新制做法，向業者說明政府後續規劃，說明新制實施作法。

經濟部說明，針對國內業者如選擇要引進的車款包括陸資與國際品牌合資者、陸資併購的國際品牌者、國際品牌在中國廠生產者及中國品牌者均納入管理機制內，車廠須配合提出在地化供應鏈合作價值比率承諾且須逐年提高，上市第一年15%、第二年25%、第三年35%；對於新制上路前已上市車款和即將上市車款亦將要求在地化供應鏈合作價值比率。

經濟部強調，為使業者確實落實承諾，政府相關單位已經研擬相關配套進行管理，自業者提出申請程序，如擬自申請中國樣車進口與專業人士來台、進口中國製且供小客車或小客貨兩用車使用之馬達、轉向裝置、車軸、車架4項產品及相關車款申請或換發車輛領牌相關審驗前，需先向產發署提出在地化供應鏈合作價值比率承諾書並取得產發署同意文件後，始得進行申請，相關措施將於8／1正式實施。