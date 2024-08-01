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先探／電子紙革命　迎接兆元市場的黃金機遇

圖／先探投資週刊 提供

電子紙從消費性需求轉入商業性需求，帶動整個產業將進入另一個高速成長期，國內上下游產業鏈完整，元太將帶動整個族群邁向大多頭行情。

文／吳旻蓁

從閱讀器、電子貨架標籤（ＥＳＬ）到筆記本、廣告看板、單字機等，電子紙（E-paper）終端應用可以說端點開花，應用領域涵蓋閱讀、新零售、教育、交通、醫療、工業、物流、辦公及民航等。在全球永續、淨零碳排以及勞動力缺乏的趨勢下，如紙張般輕、薄、軟，還具有電子化，可隨意替換訊息的優勢，都讓具備低耗能特性的電子紙顯示技術及相關產品成為市場熱門選項，商機可以說正蓄勢待發。

元太獨霸電泳式技術

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電子紙也稱為電子墨水（E-ink），是一種顯示技術，具有高可視性、低功耗和類紙閱讀體驗的特點，而這是依賴電子紙的「反射式技術」（Reflective）和「雙穩態」（bistable）特性。簡單來說，反射式指的是，不同於傳統液晶顯示器（ＬＣＤ），電子紙與一般紙張相同，是透過反射環境或外部光源來顯示內容，也因為沒有背光源，對於眼睛負擔較小，因此即使長時間閱讀眼睛也不易疲勞，而且不需背光模組，使其結構與體積上都輕巧，易於攜帶；雙穩態則是指顯示面板在更換影像資訊時才需耗電，也是電子閱讀器能有很長待機時間的原因。

目前電子紙的技術有很多種，包括電泳式、液晶型、微機電型等，其中技術最成熟、商品化最成功的，就是電泳式電子墨水技術，其已被廣泛應用在各種電子書閱讀器上，而這也是全球電子紙龍頭元太電子紙的核心技術。

電子墨水是眾多電泳式技術的其中一種技術架構，主要是透過電場重新排列色素粒子來成像。從元太官方網站來看，電泳式電子墨水是將電子墨水塗佈在一層塑膠薄膜上，再貼覆上薄膜電晶體（ＴＦＴ）電路，經由驅動ＩＣ控制，形成像素圖形。電子墨水使用的原料相似於印刷產業，但融合了化學、物理學、電子電路等領域的知識和技術。

近年在電子書閱讀器的推陳出新下，市場對於電泳式電子墨水技術也已逐漸熟悉，不過，其實在液晶陣營中，也有一種同樣具備「反射式」和「雙穩態」特性的顯示技術，其為「膽固醇液晶」（ChLCD）。

膽固醇液晶的關鍵特性，在於其自身就具有顏色，在加入旋光劑使得液晶分子能夠進行三六○度旋轉，利用液晶分子縮放時調整旋距厚度和角度，就會反射出不同的顏色來。也因此，膽固醇液晶便能達成對於彩色畫面的要求，反觀電子墨水，由於基本上只能呈現黑、白以及灰階的顏色，還需加上彩色濾光片後才有其他顏色的顯現。同時因為液晶可以讓光線穿過，因此在膽固醇液晶面板底部結合太陽能板，可以在戶外及室內達到自我供電，甚至不插電的終極目標。

膽固醇液晶技術捲土重來

近來，膽固醇液晶正憑藉著其色彩優勢，以及電泳式陣營由元太獨霸鰲頭等因素，正吸引不少業者投入，像是核心技術提供者虹彩光電，已經與TPK-KY、雲創通訊以及富動科等業者共同籌組聯盟，虹彩光電背後更有友達的支持。宇瞻今年四月也宣布與虹彩光電攜手合作，正式進軍電子紙市場。

近年來，電子紙顯示器的市場規模快速成長，根據市調機構IMARC Group所發表的數據顯示，預計二四年電子紙顯示器市場規模為二六．一億美元，預計到二九年將達到五一．四億美元，而二四到二九年的年複合成長率為十四．五四％。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2311期精彩當期內文轉載》

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