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台灣港群上半年貨量與營收雙成長　下半年長率估5%以上

▲台灣港務公司總經理陳劭良表示下半年業績成長率可提高到5%以上。（圖／記者張佩芬攝）

▲台灣港務公司總經理陳劭良表示下半年貨量與營收成長率可提高到5%以上。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司總經理陳劭良指出，今年上半年在俄烏戰爭、紅海危機、塞港等國際事件交互影響下，全球經貿與海運市場動盪，港務公司歷經這波國際情勢變化，依舊站穩腳步，今年1上半年港群貨櫃裝卸量預估可達695萬箱（20呎櫃）、較去年同期增加3.21%，總收入可達124.89億元、較去年同期增加4.69%，貨量與營收雙雙成長，均創佳績，下半年高雄港第七貨櫃中心全面啟用，估計貨量與營收成長率都可以提高至5%以上。

在港口建設及產業發展方面，因應船舶大型化靠泊需求及穩固區域樞紐港地位，高雄港新建之第七貨櫃中心建造5席水深18公尺之深水碼頭，可同時提供4艘2.4萬TEU級貨櫃輪靠泊作業，由長榮海運公司進駐打造為高度自動化貨櫃碼頭，並已於113年7月全面啟用，可為高雄港增添每年最高650萬TEU作業量，鞏固高雄港東亞重要貨櫃港口戰略位置。

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另依循離岸風電政策，刻正辦理台中港37、38號碼頭、新建填方區工程及高雄港A6碼頭與新生地填築工程，持續配合政府綠能政策，並為第三階段風場開發及未來新能源發展作好準備。

在新能源部分，高雄港洲際二期的石化專區，已有甲醇儲槽，另中油的LNG儲槽興建計畫已經行政院核定，預計建在洲際二期南區，未來將採船隊船的加注。

▲左上圖蘇澳港旅運中心啟用迎來「日本丸郵輪」首航；右上圖地中海榮耀號6月7日與挪威奮進號同日停靠基隆港；下圖高雄港第七貨櫃中心啟用營運。（圖／港務公司提供）

▲左上圖蘇澳港旅運中心啟用迎來「日本丸郵輪」首航；右上圖地中海榮耀號6月7日與挪威奮進號同日停靠基隆港；下圖高雄港第七貨櫃中心啟用營運。（圖／港務公司提供）

客運部分隨著國門開放觀光復甦，今年國際郵輪來台預報共計476艘次，較去年增加46%，來台旅客人次預估可達83.9萬人，較去年增加53 %，港務公司持續招商，吸引郵輪航商新闢航線，並持續優化旅運設施，其中基隆港更於今年迎來亞太地區最大郵輪「地中海榮耀號」（MSC Bellissima），首度以基隆港為母港，並採取基隆、日本雙母港營運模式，蘇澳港新建之旅運中心亦於同年6月30日迎來日本籍豪華郵輪「日本丸」首航。

此外在水岸遊憩推動部分，港務公司今年6月與亞果遊艇集團完成簽約，於台北港投資開發遊艇碼頭，繼安平港、台中港之後，為港群遊艇發展再添新頁。

為升級港口服務品質，港務公司應用物聯網結合AI技術進行大數據分析，持續完善「商港海氣象資訊系統」監測設備，建立預警機制全時監控海氣象變化；升級「危險品安全管理平台」，提升港區危險品物流動態追蹤管理；打造台灣港群營運總部「港區動態監控中心」，整合港區營運動態進行緊急應變事件處理。

同時為帶動航港產業數位轉型，今年持續辦理「航港產業數位轉型獎勵方案」，鼓勵航港業者在貨運物流、港灣作業及客運服務等領域導入智慧化及自動化服務，每案獎勵金上限由500萬元提高至800萬元，帶動港口生態圈共榮共好，提升整體航港作業服務效率。

為接軌國際永續趨勢，港務公司113年持續落實減碳路徑及相關減排策略，並為實踐企業社會責任，持續編撰永續報告書，「2023年ESG永續報告書」已於113年5月通過SGS第三方查證，加強利害關係人對於企業資訊揭露之信任，展現企業ESG永續治理成效。

另外在落實企業永續及友善職場的努力亦獲得各界肯定，於113年6月獲得由104人力銀行主辦的2024雇主品牌大賞活動之「最佳留任力獎」殊榮，更是唯一獲獎的國營事業。

另港務公司將在今年8月11日至14日於高雄港主辦第110屆太平洋港口協會(Association of Pacific Ports；APP)年會，共計有太平洋沿岸美、加等約20個國外港口組團來台與會，會議中除將分享港務公司在智慧港口、永續發展、替代能源規劃外，並將於8月13日由高雄港與美國長堤港及馬紹爾群島共和國馬久羅港分別締結姊妹港，透過深化彼此的交流與合作，提高臺灣港群國際能見度及競爭力。

展望未來，港務公司將持續推動台灣港群客、貨運及相關新興業務發展，並落實各項建設、招商與社會責任，打造多元、智慧、永續的現代化港口。

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關鍵字： 台灣港群貨量與營收雙成長

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