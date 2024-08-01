上周才買進！中環今賣廣達、華碩持股「處分利益約903萬元」

▲光碟片大廠中環處分廣達、華碩持股。圖為廣達電腦。（圖／ETtoday資料照）
記者楊絡懸／台北報導
光碟片大廠中環（2323）1日公告處分廣達（2382）1,093張持股，處分利益約107萬元；與此同時，也公告處分華碩（2357）628張，處分利益約796萬元。這是繼上周以來，中環對這兩家公司進行普通股交易，處分利益約903萬元。
根據中環公告處分1,093張廣達，交易時間為今年6月6日至8月1日，每單位價格為295.32元，交易總金額3.22億元，處分利益約107萬元；迄今為止，中環仍持有260張廣達，金額約7,526萬元，持股比例0.007%。
另一方面，中環也處分628張華碩，交易時間為今年6月20日至8月1日，每單位價格為488.69元，交易總金額3.06億元，處分利益約796萬元；迄今為止，中環仍持有16張華碩，金額約734萬元，持股比例0.002%。
上周以來，中環7月26日才公告取得1,138張廣達，每單位價格297.86元，交易總金額3.38億元；7月29日又公告取得636張華碩，每單位價格480.77元，交易總金額3.05億元。如今一來一往，將手上部分持股處分，總計利益約903萬元。
讀者迴響