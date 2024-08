▲美國主要港口都反對調高中國製造橋式貨櫃起重機關稅。(圖/港務公司提供)

記者張佩芬/台北報導

美國貿易代表辦公室(USTR)對於原訂今(1)日加徵的中國進口貨品關稅,宣布推遲兩周實施,國內超大型攬貨公司指出,這項推遲對中國出口商沒有任何幫助,因為需要趕出的貨都已出完,現在要出也沒貨了,而且關稅徵收是以貨物到港清關日計算,海運貨也來不及了。另美國主要港口都反對針對中國製造橋式貨櫃器重機加徵關稅。

美國這次計畫加徵的關稅原定今日生效,但因目前還在做進一步審查中。最終決定預計將在8月中旬完成審查,新關稅將在兩周後生效。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美國貿易代表辦公室指出,正在審查在公眾評論期間收到的1100條評論。該辦公室指出,「在與301條款委員會協商後,美國貿易代表辦公室繼續審查所有意見,並預計其最終決定將於2024年8月公佈。」

今年5月,美國貿易代表辦公室宣佈對一系列中國進口產品提高關稅,包括船到岸起重機、電動汽車、鋰離子電動汽車電池、鋼鐵和鋁、半導體晶元、太陽能電池和醫療產品。

拜登政府當時在一份聲明中表示:「為了回應中國不公平的貿易行為,並抵消由此造成的損害,拜登總統指示他的貿易代表根據1974年《貿易法》第301條,對從中國進口的180億美元商品提高關稅,以保護美國工人和企業。」

該計劃包括對進口中國製造的電動汽車徵收100%的關稅,對半導體晶元徵收50%的關稅,對船到岸起重機徵收25%的關稅,對鋼鐵和鋁產品徵收25%的關稅。

這些關稅將在未來三年內分階段實施,其中一些關稅將於2024年生效,包括電動汽車、太陽能電池、鋼鐵和鋁以及醫療產品。

美國各地的港口當局、碼頭運營商和行業團體都反對美國貿易代表辦公室的部分漲價計劃,尤其是船到岸起重機的漲價。

目前美國還沒有生產船岸起重機的製造商,全球起重機市場由上海振華重工(Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.)等中國企業主導。

紐約和新澤西港務局(Port Authority of New York and New Jersey)表示,對中國製造的起重機徵收的新關稅將使每台起重機的成本增加450萬美元。

休斯頓港最近批准從上海振華重工有限公司購買8台電動船到岸起重機,價值超過1.13億美元,這是該港口歷史上最大的起重機訂單。

休斯頓港執行董事羅傑‧岡瑟(Roger Guenther)表示,港口官員向美國貿易代表辦公室提交了一份評論,稱他們對關稅感到擔憂。

岡瑟在一份聲明中說:「據我們所知,美國貿易代表正在審查所有評論,並將在8月1日或之前做出回應,屆時關稅將生效。」

美國港口管理局協會(AAPA)表示,沒有證據表明中國製造的起重機存在任何安全問題。該協會指出,目前至少有七個港口從中國製造商那裡總共訂購了35台船到岸起重機。 這些合同是在宣佈擬議的25%關稅之前簽署的,可能會為該港口的訂單增加1.31億美元的新成本。

「簡而言之,美國農業協會相信,如果徵收關稅,將無法實現其既定目標,」美國農業協會主席兼首席執行官加里·大衛斯在給美國貿易代表辦公室的一封信中說。「相反,它只會導致負面結果,包括對港口效率和容量的嚴重損害,供應鏈緊張,消費者價格上漲以及美國經濟疲軟。」