▲美國主要港口都反對調高中國製造橋式貨櫃起重機關稅。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

美國貿易代表辦公室(USTR)對於原訂今（1）日加徵的中國進口貨品關稅，宣布推遲兩周實施，國內超大型攬貨公司指出，這項推遲對中國出口商沒有任何幫助，因為需要趕出的貨都已出完，現在要出也沒貨了，而且關稅徵收是以貨物到港清關日計算，海運貨也來不及了。另美國主要港口都反對針對中國製造橋式貨櫃器重機加徵關稅。

美國這次計畫加徵的關稅原定今日生效，但因目前還在做進一步審查中。最終決定預計將在8月中旬完成審查，新關稅將在兩周後生效。

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美國貿易代表辦公室指出，正在審查在公眾評論期間收到的1100條評論。該辦公室指出，「在與301條款委員會協商後，美國貿易代表辦公室繼續審查所有意見，並預計其最終決定將於2024年8月公佈。」

今年5月，美國貿易代表辦公室宣佈對一系列中國進口產品提高關稅，包括船到岸起重機、電動汽車、鋰離子電動汽車電池、鋼鐵和鋁、半導體晶元、太陽能電池和醫療產品。

拜登政府當時在一份聲明中表示：「為了回應中國不公平的貿易行為，並抵消由此造成的損害，拜登總統指示他的貿易代表根據1974年《貿易法》第301條，對從中國進口的180億美元商品提高關稅，以保護美國工人和企業。」

該計劃包括對進口中國製造的電動汽車徵收100%的關稅，對半導體晶元徵收50%的關稅，對船到岸起重機徵收25%的關稅，對鋼鐵和鋁產品徵收25%的關稅。

這些關稅將在未來三年內分階段實施，其中一些關稅將於2024年生效，包括電動汽車、太陽能電池、鋼鐵和鋁以及醫療產品。

美國各地的港口當局、碼頭運營商和行業團體都反對美國貿易代表辦公室的部分漲價計劃，尤其是船到岸起重機的漲價。

目前美國還沒有生產船岸起重機的製造商，全球起重機市場由上海振華重工(Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.)等中國企業主導。

紐約和新澤西港務局(Port Authority of New York and New Jersey)表示，對中國製造的起重機徵收的新關稅將使每台起重機的成本增加450萬美元。

休斯頓港最近批准從上海振華重工有限公司購買8台電動船到岸起重機，價值超過1.13億美元，這是該港口歷史上最大的起重機訂單。

休斯頓港執行董事羅傑‧岡瑟（Roger Guenther）表示，港口官員向美國貿易代表辦公室提交了一份評論，稱他們對關稅感到擔憂。

岡瑟在一份聲明中說：「據我們所知，美國貿易代表正在審查所有評論，並將在8月1日或之前做出回應，屆時關稅將生效。」

美國港口管理局協會（AAPA）表示，沒有證據表明中國製造的起重機存在任何安全問題。該協會指出，目前至少有七個港口從中國製造商那裡總共訂購了35台船到岸起重機。 這些合同是在宣佈擬議的25%關稅之前簽署的，可能會為該港口的訂單增加1.31億美元的新成本。

「簡而言之，美國農業協會相信，如果徵收關稅，將無法實現其既定目標，」美國農業協會主席兼首席執行官加里·大衛斯在給美國貿易代表辦公室的一封信中說。「相反，它只會導致負面結果，包括對港口效率和容量的嚴重損害，供應鏈緊張，消費者價格上漲以及美國經濟疲軟。」