富爸爸去年送子女共480萬　誤解贈與稅規定慘噴47.2萬

▲報稅示意照，非當事人。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

《贈與稅》沒搞懂，資產規劃傷荷包。台北國稅局今（14）日指出，一個富爸爸誤解《贈與稅》244萬元免稅額規定，在去年各送1子1女240萬元、合計480萬元且未申報，今年遭國稅局連補帶罰47.2萬元。

這名富爸爸在113年3月1日贈與兒子現金240萬元，同年10月1日又贈與女兒現金240萬元，累計贈與總額已達480萬元，超過贈與稅免稅額但沒有辦理《贈與稅》申報，因此除了補稅以外，還被處漏稅額1倍罰鍰。

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「這個富爸爸誤會大了」稅務人員透露，他誤以為贈與稅免稅額是以受贈人分別計算，各次贈與都不到244萬元，自認算在免稅額度內，因此未辦理贈與稅申報。

國稅局指出，查到富爸爸在113年度贈與總額480萬元，減除免稅額244萬元後，課稅贈與淨額236萬元，發單補徵稅額23.6萬元，並裁處罰鍰23.6萬元，總共47.2萬元。

財政部公告，《遺產及贈與稅法》第22條及第24條規定，贈與稅納稅義務人每年得自贈與總額中減除免稅額，贈與人在同一年內贈與他人財產總額超過免稅額時，應於超過免稅額的贈與行為發生之次日起30日內，辦理贈與稅申報。

而該贈與稅免稅額係以每位「贈與人」為計算基礎，而非「受贈人」；又所稱「每年」或「1年內」係按曆年制計算，以每年1月1日至12月31日止計算。

國稅局特別提醒，贈與人在同一年內贈與他人的財產總額若超過贈與稅免稅額，應於超過免稅額之贈與行為發生之次日起30日內，向國稅局辦理贈與稅申報，如有未依規定辦理贈與稅申報情事，請儘速依稅捐稽徵法第48條之1規定自動補報，以免受罰。