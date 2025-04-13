中鋼董座藏心機　「被鋼鐵耽誤的紀念品公司」這樣誕生的

▲中鋼2023年發股東會紀念品「傘Ｑ（Thank you）」時，讓股民大排長龍。（圖／資料照／CTWANT提供）

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「中鋼（2002）是被鋼鐵耽誤的紀念品公司！」前中鋼董事長翁朝棟曾這樣自嘲，中鋼十多年來在股東會紀念品的用心，也成了各大上市櫃公司馬首是瞻。每年三月底，上市櫃公司陸續公布股東會細節，CTWANT記者詢問多家內部人士，發現各家對股東會紀念品態度大不同，有的只求安全下樁、有的暗藏董座小心思。

CTWANT記者整理近年股東會紀念品實況，發現上市櫃公司除以自家商品當贈品送，為投菜籃族股友們所好，大多以實用性商品為主，例如鍋碗瓢盆、米麵油鹽及香皂、保健品等，此外，最常見的就是超商商品卡，面額35元、50元不等，有的還發到100元。

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隨2020年10月盤中零股交易制度上路後，更多年輕人和小資族加入戰局，使得一年一度的紀念品旺季，成了小股東變粉絲、或粉絲變小股東的新一輪行銷大戲。

近期最受注目的紀念品新秀，包括大魯閣（1432），持1股就能用官方APP拿到800元消費抵用券和每個月的買一送一，還能抽獎去看美國大聯盟；愛爾達-創（8487）受惠於奧運、棒球賽的轉播熱潮，今年送「Taiwan GO應援毛巾」，零股也可以領，董事長陳怡君直言，就是要歡迎粉絲成為股東，一起打造運動經濟。

▲股東會福利是可買江蕙演唱會的保留票，讓寬宏藝術股價火了一把。（圖／翻攝自寬宏藝術臉書）

寬宏藝術（6596）也想把粉絲變成股東，今年除了配息7元，也宣布保留160張江蕙2025年演唱會、共80組演唱會門票，供持有1000股以上的股東搶購。

而幾乎占台股半邊天、擁有170萬小股東的護國神山台積電（2330），因為人數太多，沒有發股東會紀念品，但二哥聯電（2303）近年就積極搶攻可愛風，2018年推出環保兩用袋是SNOOPY後，接下來的是卡娜赫拉、角落小夥伴，2023年之後，選擇台灣漫畫家亞拉創作的咖波，接連推出碗、杯子，今年是鋼珠筆，在二手市場上相當受歡迎。

富采光電（3714）也打貓咪牌，跟「黃阿瑪的後宮生活」聯名，去年是帆布袋，今年是不鏽鋼雙層碗」。

「我們很務實耶，人家發600公克，我們就要發1公斤!」群創（3481）董事長洪進揚笑著跟CTWANT記者解釋今年股東會紀念品的米，就是要比競爭對手多，「可能阿公阿嬤以後為了領白米，都會排隊在那邊，股代會累死。」

▲許多股民一早就會到股東會現場領取紀念品。（圖／資料照／CTWANT提供）

說到務實，2014年時，當時的中鋼董事長鄒若齊也曾跟CTWANT記者說，中鋼的股東會紀念品，就是要從自家的產品去延伸開發，「趁這個機會讓大家知道中鋼的技術力」，當年股東會送「鈦杯」意外爆紅，也讓集團對這項新事業更有信心。

中鋼員工也透露， 他們為此設計了很多種鈦製的日用品，不過常被董事長打槍，因為董事長曾幹過研發部和業務部，所以一直要求產品的附加價值。

而後，中鋼的股東會紀念品大多都很特別，除了2015年和2018年的肥皂外，都跟中鋼的產品有關，像是2021年、結合台灣黑熊造型的起子工具組，很多人為此買股來收藏。2017年的黑熊傘有特殊的鋼骨結構，當年創下發出68萬份的台股歷史，而2023年用冷軋鋼和玻璃纖維做的傘Q，再度刷新、創下77萬份的發放紀錄。

不過也有上櫃公司的財務長跟CTWANT記者透露，他們編制比較少人，沒有專門的股務組，都由會計部門處理，平常光是接小股東的抱怨電話就已經很忙了，實在沒心力去管紀念品的事，而且總是有人會嫌棄，做得好說不務正業、做不好說是沒有誠意，裡外不是人，後來流行用超商點數後，他們也鬆一口氣，「送錢絕對沒人嫌」。

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