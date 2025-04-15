中信金董事均酬破億元奪冠　聯發科加計兼任員工酬金得第一

▲中信金董事酬勞以1.02億奪冠。（圖／記者湯興漢攝）



記者巫彩蓮／台北報導

證交所於今（15）日公布2024年上市公司每位董事平均酬金，由中信金（2891）以1.02億元居首，但加計員工兼酬勞之後，聯發科（2454）、台積電（2330）分別以1.56億元、1.45億元，超越中信金1.02億元。

董事酬勞前十高當中，以金融股為主一共有6檔，電子股則有3檔，以及傳產1檔。按薪資排序：中信金1.02億元、國巨（2327）7,824.55萬元、富邦金（2881）7,193.7萬元、凱基金（2883）5,828.6萬元、台積電（2330）5,071.1萬元、元大金（2885）4,994.43萬元、大立光（3008）3,987.21萬元、台新金（2887）3,661.73萬元、和泰車（2207）3,368.7萬元，以及台中銀（2812）3,229.11萬元。

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若「加計兼任員工酬金」的董事年均酬則有較大變化，因此排名向前推升，前三高為聯發科、台積電、中信金，都突破1億元大關，各為1.56億元、1.45億元及1.02億元。

接下來第四到十名分國（2327）9,620.76萬元、凱基金8,770.88萬元、富邦金7,874.72萬元、鴻海（2317）7,517.27萬元、日月光投控（3711）6,907.27萬元、元大金5,994.76萬元，以及大立光5,633.29萬元等，

