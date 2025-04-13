矽光子刷一排綠燈！「這檔」連挫12日　跌到懷疑人生

▲台股上周下跌1769.45點，跌幅8.31％。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

因AI熱潮一度風光搶鏡的矽光子族群，近期爆出共計3起違約交割悲劇，波若威（3163）與華星光（4979）上週雙雙歷經3根跌停後，10日止跌亮燈漲停，11日又苦吞跌停，讓矽光子族群綠光罩頂。

因週轉率過高被納入處置股後淪為弱勢股，立碁（8111）11日重挫8.4%，收至37.1元，自3月底已累積連12跌。惟美國總統川普宣布，對超過75個國家暫緩高額對等關稅90天，台股強力反彈，帶動立碁稍微整理盤面。

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▲立碁上週五（11日）重挫8.4%，自3月底已累積連12跌。（圖／摘自立碁官網）

對此，網友苦笑表示：「我看立碁連綠一個月好了」、「立碁跌到懷疑人生」、「昨跌停，今彈不起來」、「上詮帶頭跌」、「跌到斷頭」、「往死裡砍上詮，可怕」。

11日在矽光子聯盟個股上漲方面，廣達（2382）漲停，收215.5元；貿聯-KY（3665）漲停，收454元；世界（5347）上漲9.62%，收90元；鴻海（2317）上漲8.91%，收134.5元；宜特（3289）上漲7.3%，收97元。

聯發科（2454）上漲6.54%，收1385元；日月光投控（3711）上漲6.32%，收134.5元；旺矽（6223）上漲6.26%，收577元；合晶（6182）上漲6.03%，收18.45元；辛耘（3583）上漲5.79%，收237.5元。

主要下跌部分則，上詮（3363）下跌8.62%，收159元；立碁（8111）下跌8.4%，收37.1元；弘凱（5244）下跌6.8%，收34.95元；惠特（6706）下跌6.49%，收62元；穩懋（3105）下跌4.15%，收78.5元。

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