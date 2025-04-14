半導體關稅要來了！iPhone必漲全球跳腳　川普硬幹3件事！惡果美國人買單

記者劉邠如、張琦珍／台北報導

美國總統川普為解決美國的貿易問題，預計在一周內宣布半導體關稅，知識力執行長曲建仲認為，在這波半導體關稅中，台積電很難豁免，iPhone勢必全球漲價，而接下來各國與美國關稅談判重點，將集中在承諾美國製造、增加採購美國商品及購買美債三件事。

美國雖一度宣布豁免部分電子產品關稅，但曲建仲認為，這只是為了讓美國民眾能適應這個政策，因為若iPhone等產品被課徵145%關稅，最終負擔仍落在美國消費者身上，這對民眾來說會很難接受，加上有部分媒體將電子產品關稅豁免，解讀成川普對中國示弱，也是川普政策改變的原因之一。



▲知識力執行長曲建仲分析半導體關稅的影響。（圖／合成圖）

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曲建仲認為，川普雖對各國提出對等關稅，但他真正在意的是「不可以有貿易逆差」，因此未來美方與各國談判應有三重點：要求他國承諾美國製造、增加採購美國商品、及大量持有美國公債。

對於台積電可能面臨的壓力，曲建仲表示，若川普真的針對半導體課徵高關稅，「結局可能是台積電的客戶要買單」，他也指出，台積電雖已有赴美設廠承諾，但仍難完全豁免高關稅，且不排除美方是利用關稅施壓，以加速台積電赴美設廠進度。

至於近期傳出有民眾擔心iPhone因對等關稅漲價而搶購，曲建仲表示，「確實聽說有人在搶購」，他解釋這是因蘋果有全球價格統一政策，一旦iPhone在美國售價因高關稅而漲價，勢必全球價格跟漲，因此高關稅「第一波受害的一定是消費者」，而美國政府則因關稅收益，成為「第一波受益者」。

但「關稅大戰沒有贏家」，各國也可能採取高關稅反制，最終導致惡性循環，中國也可能藉機拉攏其他被課高關稅的國家，排除美國，另組自由貿易聯盟，屆時是否可能削弱美元影響力，他認為這都是有可能發生的事，「因為經濟學上的任何手段，通常都是好壞參半，看你怎麼操作而已。」