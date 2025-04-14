不是睡公園！財經作家曝「老韭菜首選」　有冷氣、WiFi、免費淋浴

▲台灣股市大跌，許多人虧到自嘲要睡公園。（圖／記者任以芳攝）

記者周亭瑋／綜合報導

美國總統川普（Trump）發動的關稅戰，害慘全球股市，不少慘賠股民自嘲，要去睡公園了。對此，財經作家游庭皓直言，真正的老韭菜絕對不會睡公園，而首選地不僅有冷氣、WiFi、插座，甚至可以洗澡。

臉書粉專「游庭皓的財經皓角」今提到，真正的老韭菜，絕對不會睡公園，晚上都是睡機場大廳，「有冷氣、有WiFi、有插座，還可以24小時洗澡，像是第一航廈的1、2樓，及第二航廈的1、4樓，都設有免費淋浴設施；​如果想按摩，第二航廈C區設有免費按摩椅，睡覺可以去第二航廈3樓的躺椅區。」

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不僅如此，​第一航廈三樓A8、B7區，有電子圖書室可以唸書；至於口渴想喝飲料的人，游庭皓笑說，「就站在出境安檢通道前，非常容易遇到飲料沒喝完的旅客。」

▲2025年「全球最佳百大機場排名」中，桃園機場今年獲得第43名。（圖／桃園機場公司提供）

最後，他也打趣道，如果被驅趕，​第一航廈一樓航站南路雨庇處，與第二航廈之間有提供免費巴士服務，換個航廈繼續睡，「股票跌了，人生不能也跌，至少在機場，我們還是有尊嚴的人。」

對此，網友們不禁笑回，「可以順便上演航站情緣嗎」、「如果你敢，那邊的飲料真的喝不完」、這就是專業」、「謝謝老韭菜帶路」、「感覺實用，已收藏」、「還有充電的地方，可以看夜盤」、「簡直完美（熱烈掌聲」。

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