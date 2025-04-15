快訊／台股收盤大漲344.58點　台積電漲12元至877

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（15日）開高走高，加權指數終場大漲344.58點，以19857.67點作收，漲幅1.77％，成交量2959.36億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲96.81點開出，指數開高走高，盤中最高達19895.43點，最低19576.15點，終場收在19857.67點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲12元來到877元，漲幅1.39％；鴻海（2317）上漲1元至139.5元；聯發科（2454）下跌15元至1385元；廣達（2382）維持平盤來到228元；長榮（2603）上漲4元至214元。
今天漲幅前5名個股為永新-KY（4557）上漲9.5元，漲幅10％；華經（2468）上漲5.4元，漲幅10％；眾福科（3168）上漲4.2元，漲幅10％；有成精密（4949）上漲3.25元，漲幅10％；台新藥（6838）上漲2.25元，漲幅10％。
跌幅前5名個股則為京城樂富R1（01010T）上漲0.01元，漲幅0.1％；文曄甲特（3036A）上漲0.05元，漲幅0.1％；中租-KY甲特（5871A）上漲0.1元，漲幅0.1％；福興（9924）上漲0.05元，漲幅0.11％；欣天然（9918）上漲0.05元，漲幅0.13％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|永新-KY（4557）
|104.5
|▲9.5
|▲10.0％
|華經（2468）
|59.4
|▲5.4
|▲10.0％
|眾福科（3168）
|46.2
|▲4.2
|▲10.0％
|有成精密（4949）
|35.75
|▲3.25
|▲10.0％
|台新藥（6838）
|24.75
|▲2.25
|▲10.0％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|京城樂富R1（01010T）
|10.0
|▲0.01
|▲0.1％
|文曄甲特（3036A）
|50.0
|▲0.05
|▲0.1％
|中租-KY甲特（5871A）
|99.6
|▲0.1
|▲0.1％
|福興（9924）
|45.35
|▲0.05
|▲0.11％
|欣天然（9918）
|38.7
|▲0.05
|▲0.13％
資料來源：證交所
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