快訊／台股收盤大漲344.58點　台積電漲12元至877

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（15日）開高走高，加權指數終場大漲344.58點，以19857.67點作收，漲幅1.77％，成交量2959.36億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲96.81點開出，指數開高走高，盤中最高達19895.43點，最低19576.15點，終場收在19857.67點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲12元來到877元，漲幅1.39％；鴻海（2317）上漲1元至139.5元；聯發科（2454）下跌15元至1385元；廣達（2382）維持平盤來到228元；長榮（2603）上漲4元至214元。

今天漲幅前5名個股為永新-KY（4557）上漲9.5元，漲幅10％；華經（2468）上漲5.4元，漲幅10％；眾福科（3168）上漲4.2元，漲幅10％；有成精密（4949）上漲3.25元，漲幅10％；台新藥（6838）上漲2.25元，漲幅10％。

跌幅前5名個股則為京城樂富R1（01010T）上漲0.01元，漲幅0.1％；文曄甲特（3036A）上漲0.05元，漲幅0.1％；中租-KY甲特（5871A）上漲0.1元，漲幅0.1％；福興（9924）上漲0.05元，漲幅0.11％；欣天然（9918）上漲0.05元，漲幅0.13％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 永新-KY（4557） 104.5 ▲9.5 ▲10.0％ 華經（2468） 59.4 ▲5.4 ▲10.0％ 眾福科（3168） 46.2 ▲4.2 ▲10.0％ 有成精密（4949） 35.75 ▲3.25 ▲10.0％ 台新藥（6838） 24.75 ▲2.25 ▲10.0％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 京城樂富R1（01010T） 10.0 ▲0.01 ▲0.1％ 文曄甲特（3036A） 50.0 ▲0.05 ▲0.1％ 中租-KY甲特（5871A） 99.6 ▲0.1 ▲0.1％ 福興（9924） 45.35 ▲0.05 ▲0.11％ 欣天然（9918） 38.7 ▲0.05 ▲0.13％

資料來源：證交所