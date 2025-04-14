川普關稅政策又變！專家預言成真　點名「1類型產品」完了

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

美國海關與邊境保護局（CBP）11日公告，稱總統川普的對等關稅政策豁免電腦、智慧型手機及晶片等電子產品，對此，川普親口透露，將在一周內公布半導體關稅稅率。資深財經專家阮慕驊分析，未來進口美國的產品，內含非美產製晶片，予以就晶片價值課稅。

財經專家阮慕驊在臉書發文，川普的作法跟他預測的一樣，「1. 美國海關針對電子產品關稅豁免只是暫時。2. 半導體關稅將會是特殊重點式」。他認為，必是以流片到晶圓代工原產地審查，認定是否美國產製，除此之外，任何進口美國的產品，內含非美產製晶片，將予以就晶片價值課稅。

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阮慕驊昨（13日）下午就發文提到，白宮非常清楚蘋果手機無法回到美國生產，因為在美國難以找到數十萬甚至百萬工人，在流水線上以低薪工作，川普強迫半導體業回到美國，重塑美國的半導體自製能力，這被視為國安議題，而非僅僅是經濟問題。

阮慕驊認為，最能立見成效的，就是晶片關稅，「而且，重點是長期的關稅，逼使半導體從亞洲移到美國」，然而，為避免手機和筆電等產品價格過高引發美國人的反感，「可能只是一時的權宜之計」。

阮慕驊進一步指出，川普可能會採用流片審查認定的方式，從晶圓代工原產地進行課稅。任何非美國生產的晶片都將被課以一定程度的關稅，同時對內含非美國製造半導體的消費電子產品，採取部分課稅機制。