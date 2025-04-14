新台幣匯率漲1.95角「收32.51元」創4個月新高　成交量史上第6大

▲新台幣匯率14日狂漲1.95角，收32.51元，創近4個月新高。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普近日先宣布對多國實施對等關稅，後來又改口暫緩實施90天，全球金融市場大震盪。自美元指數失守100大關後，新台幣匯率近期不斷走強，今天（14日）盤中一度狂升2角，儘管央行強力買匯阻升下，終場仍收在32.51元，勁揚1.95角，兩大外匯市場亦創下史上第6大成交量。

新台幣兌美元匯率14日以32.66元開出後，在外資湧入、投信匯回的助力下，匯價一路上攻，接連突破32.6元及32.5元2大重要關口，盤中最高點更達到32.448元，狂升2.57角，不過隨後央行進場調控，匯率終盤收在32.51元，勁揚1.95角，也創下連續7個交易日走升，累計升值達6.86角或2.11%，創下近4個月新高。

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外匯交易員表示，外資及投信14日匯入的量非常巨大，兩大外匯市場14日總成交金額達到36.215億美元，創下史上第6大成交量紀錄，央行為防止匯率出現太激烈的波動，投入大筆資金進場調控，至少佔總成交量一半以上，等於央行單日就投入了18億美元。

外匯交易員說，新台幣升值的原因主要是川普關稅政策，導致投資人對於美元資產信心動搖，許多人決定停損美元資產，讓投信海外投資款贖回，大量資金回流所致，並非是熱錢流向台股的正面因素，至於未來發展仍充滿不確定性，大方向上主要還是得看美國政策及金融市場因應方式。