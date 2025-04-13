日本網紅達也將Tech World台灣館列超級推薦館　說看了起雞皮疙瘩

▲世博會Tech World台灣館生命劇場的生命之樹，以花株互動整合系統搭配聲光與音樂，讓觀展者感受生命之美。（圖／讀者提供）

記者張佩芬／台北報導

今(13)日是大阪世界博覽會第一天展出，日本網紅在IG分享參觀Tech World台灣館參觀心得，將該館列為世博會「超級推薦館」，介紹展出內容讓人充分體驗台灣魅力，結合最先進科技打造的空間，真的讓人起雞皮疙瘩，每個樓層都有不同體驗，聲光與香氣演出也很驚豔，不管大人小孩都超級推薦，而且送的禮物是珍奶造型姓名吊牌，超可愛！

臉書上名為寧靜的網友說他站在生命之樹前，音樂一下差點沒哭出來，隔壁的日本媒體也一直發出驚呼聲。他說：雖然展出不能以台灣的名義稱呼，但是這裡每個細節都讓人感受這就是台灣。

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▲夢幻般的蘭花小徑與飛舞的蝴蝶。（圖／TECH WORLD官網）

台灣以玉山數位科技株式會社名義打造「TECH WORLD館」，參加大阪世博會。主辦單位外貿協會高階指出，今日開展因碰上颳風下雨，觀展人潮較稀疏，Tech World館迎來近3千名民眾觀覽，正常情況一天可接待約3300名觀展者，今日觀展貴賓包括.比利時外交部對歐總署農漁司司長Emmanuel Auquier、 JETRO高島大浩理事與片小田廣大、荷蘭企業CTP CEO Remon Vos、 東武旅行社社長百木田康二。

4月22日TECH WORLD館將舉行開館典禮，並邀請台灣知名現代舞團「雲門舞集」演出，以舞蹈詮釋科技與自然、人文之間的交會，作為開館典禮的開場表演。展覽期間將不定期舉辦文化活動，邀請台灣藝文團體參與，透過藝文展演推動文化交流。

大阪世博會集結158個國家與地區參展，會場位於大阪市的人工島「夢洲」，展期即日起至10月13日止，長達半年。