快訊／美股三大指數開盤高開　輝達漲近4%、特斯拉漲超3%

▲美股示意圖。（圖／路透）
記者鄒鎮宇／綜合報導
美股14日（週一）三大指數高開，科技股普漲。道瓊指數漲0.98%、那指漲2.4%、標普500漲1.6%。其中，輝達漲近4%、特斯拉漲超3%、台積電ADR漲0.2%。
道瓊指數開盤上漲411.56點，漲幅1.02%，報40624.27點。
那斯達克指數上漲389.7點，漲幅2.33%，報17114.16點。
標普500指數上漲83.62點，漲幅1.56%，報54463.98點。
▲美股示意圖。（圖／路透）
記者鄒鎮宇／綜合報導
美股14日（週一）三大指數高開，科技股普漲。道瓊指數漲0.98%、那指漲2.4%、標普500漲1.6%。其中，輝達漲近4%、特斯拉漲超3%、台積電ADR漲0.2%。
道瓊指數開盤上漲411.56點，漲幅1.02%，報40624.27點。
那斯達克指數上漲389.7點，漲幅2.33%，報17114.16點。
標普500指數上漲83.62點，漲幅1.56%，報54463.98點。
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美國總統川普關稅政策宛如「川劇變臉」，全球金融市場大震盪，新光投信董事長劉坤錫今（14）日表示，台股短線賣壓宣洩告一段落，1萬7306低點將有撐，惟川普宣布關稅暫緩90天，其間期間恐怕仍存在變數仍在，短線指數力拚重回2萬點大關，對台美股市看法皆保守，現階段建議「現金為王」。
2025-04-14 15:56
台積電預計在本月17日宣布今年第一季的獲利大幅增長54％，但同時可能對美國前總統川普的貿易政策所帶來的風險提出警示。
2025-04-14 15:10
川普關稅戰的目的之一，就是吸引製造業回流美國，新光美國電力基建ETF（009805）經理人劉恆誌表示，電力是美國實體經濟的硬需求，隨世界各國響應川普政策讓製造業回流美國後，美國整體用電需求還會走高，電力企業資本支出增幅有望繼續向上攀升，包括從上游發電增加儲能技術、開發先進水冷技術、中游輸電的變壓器汰舊換新、AI電力系統升級，到下游配電的電線管路地下化，到智慧電網全面即時系統建置等，預估2026年美國電力基建資本支出將上看6兆。
2025-04-14 15:14
《贈與稅》沒搞懂，資產規劃傷荷包。台北國稅局今（14）日指出，一個富爸爸誤解《贈與稅》244萬元免稅額規定，在去年各送1子1女240萬元、合計480萬元且未申報，今年遭國稅局連補帶罰47.2萬元。
2025-04-14 14:24
台股今（14日）開高走低，加權指數終場下跌15.68點，以19513.09點作收，跌幅0.08％，成交量4614.8億元。
2025-04-14 13:36
美國總統川普對半導體業加徵稅負的警報還沒解除，外媒報導，川普政府將啟動新一波半導體新關稅調查，將對亞洲國家和全球科技業帶來深遠影響。
2025-04-14 13:09
天風國際證券分析師郭明錤今（14）日再次針對iPhone在中國組裝銷往美國停產事件發文，郭強調「我沒有說中國所有iPhone組裝產線停線」，而是位在中國且專門組裝iPhone美國機型的產線停線，更不是指iPhone零組件產線停線。
2025-04-14 12:41
美國總統川普政府關稅政策變動劇烈，資本市場如洗三溫暖，天風國際證券分析師郭明錤拋出8點觀察，他認為目前關稅政策下美國對中國關稅課徵力道減弱，但潛在關稅課徵的關鍵在於「中國沒有打電話給川普總統」。
2025-04-14 08:33
台驊控股(2636)今(14)日公告自今年1月9日～4月14日，買進4300張陽明海運(2609)股票，每股平均價格67.88元，交易總金額約2.92億元；台驊目前累積持有陽明20,825,577股，以今日股價73.6元計，現值約15,33億元。台驊早年透過私募與增資購進的約1.2萬張股票，加上早期在股市購進的陽明股票，共約1.8萬張在零成本之下。
2025-04-14 20:54
川普關稅戰逼升台幣。台北金融市場今（14）日開盤持續走揚，尤其外資及投信熱錢大舉湧入，台幣兌美元匯率一路開高走高，終場大漲1.95角，收在32.51元且收盤創近4個月新高價，單日升幅0.6％則為近10個月新高，而總成交量飆36.215億美元、改寫史上第6大成交量。
2025-04-14 20:41
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