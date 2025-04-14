快訊／美股三大指數開盤高開　輝達漲近4%、特斯拉漲超3%

川普關稅變數難消 投信老董：台股17306點有撐但宜「現金為王」

美國總統川普關稅政策宛如「川劇變臉」，全球金融市場大震盪，新光投信董事長劉坤錫今（14）日表示，台股短線賣壓宣洩告一段落，1萬7306低點將有撐，惟川普宣布關稅暫緩90天，其間期間恐怕仍存在變數仍在，短線指數力拚重回2萬點大關，對台美股市看法皆保守，現階段建議「現金為王」。

台積電Q1獲利有望大增54％ 外媒示警川普關稅政策成隱憂

台積電預計在本月17日宣布今年第一季的獲利大幅增長54％，但同時可能對美國前總統川普的貿易政策所帶來的風險提出警示。

製造業回流美國 法人看好電力基建需求發展

川普關稅戰的目的之一，就是吸引製造業回流美國，新光美國電力基建ETF（009805）經理人劉恆誌表示，電力是美國實體經濟的硬需求，隨世界各國響應川普政策讓製造業回流美國後，美國整體用電需求還會走高，電力企業資本支出增幅有望繼續向上攀升，包括從上游發電增加儲能技術、開發先進水冷技術、中游輸電的變壓器汰舊換新、AI電力系統升級，到下游配電的電線管路地下化，到智慧電網全面即時系統建置等，預估2026年美國電力基建資本支出將上看6兆。

富爸爸去年送子女共480萬 誤解贈與稅規定慘噴47.2萬

《贈與稅》沒搞懂，資產規劃傷荷包。台北國稅局今（14）日指出，一個富爸爸誤解《贈與稅》244萬元免稅額規定，在去年各送1子1女240萬元、合計480萬元且未申報，今年遭國稅局連補帶罰47.2萬元。

台積電900元得而復失反挫24元至865 台股小跌15點收19513

台股今（14日）開高走低，加權指數終場下跌15.68點，以19513.09點作收，跌幅0.08％，成交量4614.8億元。

半導體業挫咧等 外媒爆美國商務部啟動232條款調查關稅

美國總統川普對半導體業加徵稅負的警報還沒解除，外媒報導，川普政府將啟動新一波半導體新關稅調查，將對亞洲國家和全球科技業帶來深遠影響。

關稅爆「停產」風波 郭明錤：沒說中國所有iPhone組裝產線停線

天風國際證券分析師郭明錤今（14）日再次針對iPhone在中國組裝銷往美國停產事件發文，郭強調「我沒有說中國所有iPhone組裝產線停線」，而是位在中國且專門組裝iPhone美國機型的產線停線，更不是指iPhone零組件產線停線。

陸產iPhone銷美卡關 郭明錤拋8觀察「中國還沒打電話給川普」

美國總統川普政府關稅政策變動劇烈，資本市場如洗三溫暖，天風國際證券分析師郭明錤拋出8點觀察，他認為目前關稅政策下美國對中國關稅課徵力道減弱，但潛在關稅課徵的關鍵在於「中國沒有打電話給川普總統」。

台驊買進陽明4300張 共持有2.08萬餘張、其中約1.8萬張零成本之下

台驊控股(2636)今(14)日公告自今年1月9日～4月14日，買進4300張陽明海運(2609)股票，每股平均價格67.88元，交易總金額約2.92億元；台驊目前累積持有陽明20,825,577股，以今日股價73.6元計，現值約15,33億元。台驊早年透過私募與增資購進的約1.2萬張股票，加上早期在股市購進的陽明股票，共約1.8萬張在零成本之下。

關稅戰逼台幣強升1.95角重返32.5元 交易量爆史上第6大

川普關稅戰逼升台幣。台北金融市場今（14）日開盤持續走揚，尤其外資及投信熱錢大舉湧入，台幣兌美元匯率一路開高走高，終場大漲1.95角，收在32.51元且收盤創近4個月新高價，單日升幅0.6％則為近10個月新高，而總成交量飆36.215億美元、改寫史上第6大成交量。