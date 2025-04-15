家登日本久留米廠動土　加速滿足海外客戶需求

▲家登久留米廠動土。（圖／家登提供）

記者高兆麟／綜合報導

半導體設備大廠家登精密（3680）海外布局新進度！家登今日於日本久留米市舉行子公司GUDENG株式會社久留米廠動土儀式，由董座邱銘乾主持，並邀請久留米市長、福岡縣商工部企業立地課長等長官一同共襄盛舉。家登久留米廠位於久留米廣川新産業園區內，未來將投入光罩傳載及晶圓傳載解決方案，服務所有海外客戶。

家登表示，伴隨客戶的全球佈局，半導體相關企業的需求不斷增長，家登為快速滿足客戶需求並打造出兼具彈性與效率的服務，其子公司GUDENG株式會社投資建造GUDENG株式會社久留米工廠。家登久留米廠複製臺灣主力廠關鍵技術，在地生產光罩系列、晶圓系列載具及提供相關載具清洗服務，未來不僅服務當地客戶，同步備援全球客戶需求，降低關鍵客戶斷料風險，提升服務速度。

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家登目前不僅在台灣持續擴充產能，在美國也有倉儲、業務和專業技術服務團隊，在大中華地區有昆山及重慶廠在地生產；家登指出，隨著久留米廠興建完成，家登落實對全球客戶的承諾，提供最高效即時的服務，家登確信提早耕耘與佈局將帶來領先優勢，迎來豐收時代。

家登今日股價開紅高，盤中最高來到381.5元，上漲9元或2.4%。