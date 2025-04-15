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快訊／台積電漲13元至878　台股漲近180點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（15日）以19609.9點開出，指數上漲96.81點，漲幅0.5％。隨後在台積電上漲逾13元下，指數漲勢擴大，開盤2分鐘漲近180點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲9元來到874元，漲幅1.04％；鴻海（2317）上漲0.5元至139元；聯發科（2454）上漲5元至1405元；廣達（2382）下跌0.5元來到227.5元；長榮（2603）上漲3.5元至213.5元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲312.08點或0.78％，收在40524.79點；標準普爾500指數上漲42.61點或0.79％，收5405.97點；那斯達克指數上漲107.02點或0.64％，收在16831.48點；費城半導體指數上漲12.32點或0.31％，收4003.22點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度
道瓊指數 40524.79 ▲312.08 ▲0.78%
S&P500 5405.97 ▲42.61 ▲0.79%
NASDAQ 16831.48 ▲107.02 ▲0.64%
費城半導體指數 4003.22 ▲12.32 ▲0.31%

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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2025-04-14 20:54

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