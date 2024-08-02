SCFI連跌四周　台灣市場美線跌500、歐線跌200美元

▲SCFI連跌四周，運價高峰已過。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

上海交易所今(2)日下午三點公布的貨櫃運價指數(SCFI)，各航線運價多數下跌，指數報3332.67點，下跌115.20點，跌幅3.34%。大型與超大型攬貨公司指出，本周台灣市場美國線運價跌幅較大，昨日每大箱(40呎櫃)約下跌500美元，歐洲線下周將下修200美元，運價高峰明顯已過。

攬貨業者分析，美西線因為新航線與加班船多，運價下修速度最快，美東線本月份地中海航運與達飛航運都有加班船，大陸市場已出現每大箱7500美元加班船特惠價，歐洲線因為船隻繞航好望角後，有穿插一些中型船補運力，本周中型船到港運價穩住，下周大船到港運價下修200美元。

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SCFI今日上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價4907美元，下跌84美元，跌幅1.68%，地中海線每箱4997美元，下跌273美元，跌幅5.24%，美西每大箱6245美元，周跌418美元，跌幅6.27%，美東每大箱9346美元，周跌211美元，跌幅2.21%。

波斯灣線每箱運價2217美元，周漲2美元，漲幅0.09%；南美線(桑托斯)每箱運價7867美元，周跌72美元，跌幅0.91%；東南亞線(新加坡)每箱運價628美元，周跌45美元，跌幅6.69%。