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暑假打工連續曠職3日　勞動部：可依法解僱

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

暑期打工旺季，勞動部強調，不論僱用學生從事部分工時或全時工作的工作，相關勞動條件及契約終止等勞動權益，都與一般受僱勞工相同，應遵守勞動基準法相關規定，若是無故連續曠職3日，或1個月內曠職6日，雇主可依法解僱。

勞動部表示，暑假期間會有許多青年學子投入職場，雇主與勞工都應避免在勞動契約簽訂與終止出現NG做法，造成權益受損。

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勞動部說明，首先，雇主與未滿18歲的勞工簽訂勞動契約時，因其屬民法限制行為能力人，須經法定代理人之允許，所簽訂之勞動契約才會有效力。

勞動部指出，在僱傭期間雇主不得因為勞工是學生身分，在無正當理由情形下，直接要求學生自行離職；同樣的，學生如因個人因素要提出離職，也應善盡交接及提早告知雇主，避免造成雇主經營上損失。

另外，學生從事的工作，依雇主要求需要穿著公司制服，該筆制服費用為雇主應負擔的經營成本，不得要求勞工支付，也不可以從勞工的工資扣除。

最後，勞動部也提醒，暑假打工應依契約約定工作時間出勤，如果工讀生無法出勤工作，應依公司規定程序請假，不可以任意曠職，如果無正當理由連續曠工3日或1個月內曠工6日，雇主可依法解僱。

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關鍵字： 勞動權益打工契約工作雇主

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