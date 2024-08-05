赫伯羅德要造30艘LNG船　陽明怎麼選四國際驗船機構看法不同

▲赫伯羅德傳出要造30艘LNG船。（圖／取自赫伯羅德官網）

記者張佩芬／台北報導

上周五(2日)海運市場傳出德國赫伯羅德航運正在向造船廠詢價，要造30艘LNG雙燃料貨櫃船，將使今年訂造的LNG貨櫃船達到約139艘，遠超過甲醇船的49艘，目前正在研擬造船計畫的陽明海運，後續是否續造LNG船，四個國際驗船機構在台高階提出了不同的見解。

A驗船機構指出，陽明目前已經訂造5艘1.55萬箱(20呎櫃)LNG雙燃料船，但是艘數太少，還未達到經濟規模，LNG是目前供應鏈最成熟，價格也最便宜的替代燃料，綠甲醇又貴又不容易取得，現在船公司都是找好燃料才決定造哪種船，陽明後續造船，應該是繼續選用LNG最適合。

[廣告]請繼續往下閱讀...

B驗船機構則指出，陽明這次規劃造要造的是6艘1900與8艘8000箱貨櫃船，LNG船因為防火等安全考量，需要有隔離的燃油供應艙，除了造價比較貴，需要的空間也大，相較之下，中小型貨櫃船比較適合選用甲醇船，是否8000箱船採用LNG，1900箱採用甲醇要觀察。

C驗船機構認為，甲醇船造價便宜，營運操作的困難度比LNG船低許多，長榮海運訂造了24艘甲醇船，日本海洋網聯船務(ONE)訂造了24艘甲醇船，都分別與上海國際港口集團(SIPG)簽署了甲醇燃料供應合約、共同促進替代船用燃料的開發和供應合約，目前綠甲醇雖然很貴，將來使用的船隻多了，價格就會降下來。

D驗船機構則指出，不論是LNG或是甲醇，都不是終極燃料，各有優缺點，LNG很普及，已經使用多年，目前灰甲醇的碳排放是輸給LNG，綠甲醇就比LNG好，但是現在碳排放是算全生命週期，綠甲醇生產時如果要用乾淨電力，成本是很高的，LNG則有甲醇洩漏問題，都需要進一步改善。

目前日本是推氨(阿摩尼亞) ，預計2026年引擎主機可以完成研發，氫能被視為終極燃料，但估計還需要近10年的研發時間，接下來就看國際海事組織(IMO)如何規範碳強度指標(CII)，現在也有船公司與研究機構在努力研究碳捕捉，想把收集的碳排放中的油逼出來再利用，二氧化碳則埋在土裡，以抵銷CII等級。

我國驗船中心則指出，不論是LNG或是甲醇，都是過渡時期使用的替代燃料，目前航行歐洲的船隻因為有碳稅問題，需要優先使用替代燃料，船公司需要滾動檢討各種替代燃料的研發進度、價格與供應狀況，經過精算才能選出最適合的船型。

有船舶經紀商透露，赫伯羅德正在尋求訂造10艘1.5萬箱和10艘8千箱貨櫃船，另各有5艘的備選訂單，總投資金額約54億美元。不過也有船廠表示赫伯羅德也有在要甲醇燃料船的報價。如果確定選擇LNG方案，目前1.5萬箱貨櫃船每艘造價約2.2億美元，8千箱約1.4億美元。

與海洋網聯船務與長榮海運簽有甲醇供應合約的上海國際港口集團，今年4月，上海港執行了中國首個綠色甲醇船對船加注作業，並於5月完成了第100次保稅液化天然氣加注。