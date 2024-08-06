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市場憂心美國經濟衰退　歐股收盤重挫

▲▼圖為法蘭克福證券交易所。（圖／路透）

▲投資人擔憂美國經濟衰退加劇，歐股5日收盤重挫。（圖／路透）

文／中央社

投資人對於美國經濟衰退的擔憂情緒蔓延，東京股市日經225指數稍早收盤狂瀉12.4%，寫下史上最大跌幅，歐洲股市5日也下挫，主要國家指數大約收跌1.5%至2.0%。

倫敦FTSE 100指數大跌166.48點或2.04%，收8008.23點。

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法蘭克福DAX指數重挫322.22點或1.82%，收17339.00點。

巴黎CAC 40指數挫跌102.81點或1.42%，收7148.99點。

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關鍵字： 歐股投資股市

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