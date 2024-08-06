「吹響熊市號角」日股昨狂殺12%　分析師：像接住一把掉落的刀

▲亞洲股市昨（5日）在日股帶頭領跌下集體遭血洗，今日又暴力反攻。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

全球股市昨（5日）大崩跌，亞洲股市在日股帶頭領跌下集體遭血洗，日經平均指數終場收盤重摔4451.28點至31458.42點、收跌12.4％，創下史上最大單日跌幅，突破1987年華爾街「黑色星期一」的最慘股災紀錄。

美國公布7月就業報告，數據遠低於預期，引發投資人對經濟市場的恐慌，美股主要指數5日全面暴跌，受到美股衝擊加上日本銀行（央行）升息，日本股市同步狂瀉，日經平均指數下挫12.4％或4451.28點，收在31,458.42點，寫下史上最大單日跌點。

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包括日本大咖「集團股」三菱商事（Mitsubishi）、丸紅（Marubeni）、三井物產（Mitsui）及住友商事（Sumitomo），股價全都大跳水、跌幅超過14％，日經指數期貨也二度被觸發「熔斷機制」暫停交易，日本股市上演熊市衰退危機。

對此，瑞銀全球財富管理亞太區投資長鄭汪清（Kelvin Tay）表示，日本股市在過去2年裡之所以表現強勁，唯一的主要原因為日圓一直持續「疲軟」，不過如今情況出現大逆轉，越來越多投資人決定退出日本股市，「我認為他們現在正因這個原因撤離」，並形容日本市場就像正在接住一把「掉落的刀」。

東海東京研究所（Tokai Tokyo Research Institute）分析師鈴木誠一（Seiichi Suzuki）則示警，日股市場在10月前都將持續動盪。至於投資人該繼續拋售或買進呢？日本金融機構IG分析師Yeap Jun Rong認為，投資人可持續關注美國供應管理協會（ISM）所公布的美國服務業數據，有助判斷全球這波拋售潮是否反應過度。

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