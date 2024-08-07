中山區電梯2房最夯　在地房仲：基本釋出1周就成交

▲中山區房價在北市相對親民，10年大樓成交單價落在100萬元上下。（圖／有巢氏房屋提供）

記者項瀚／台北報導

「以時間換空間」不是購屋鐵律，事實上不少年輕人即便購屋預算有限，仍希望買在市中心，而中山區房價在北市相對親民，自然成為首選。在地房仲表示，最夯的10年內大樓2房總價僅2500~3000萬元，只要個案條件好，釋出1周基本上就會成交。

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不是所有年輕人都希望「以時間換空間」，不少首購、換屋族的需求仍是住在市中心裡，生活機能便利，且距離上班地點近，而台北市中山區機能好得沒話說，在台北市中又具備房價相對親民優勢，自然成為年輕人首選。

有巢氏房屋台北中山民權加盟店東賀之羚表示，大安區、信義區屋齡輕一點的電梯2房，總價動輒5000~6000萬元，而中山區房價親民許多，以10年大樓為例，每坪成交均價落在100萬元上下，總價2500~3000萬元即可入手。

賀之羚觀察，中山區指名度最高的產品，就是屋齡10年內的社區大樓，因為年輕人仍偏好有管理、有電梯的產品。而若有預算考量，屋齡更高的社區大樓也是頗夯，10~20年大樓成交單價約85萬元，30年以上則為70萬元左右，2房總價僅2000萬元，但缺點就是大多沒有車位。

▲中山區20~30年以上的電梯大樓也頗夯。（圖／有巢氏房屋提供）

中山區電梯大樓夯到什麼程度？賀之羚說：「只要是距離捷運站近，社區管理做得不錯的物件，一釋出就是秒殺，基本是在1周之內就會成交，因此在網上也找不太大這種物件的刊登資訊。」

另外，賀之羚提到，中山區也有不少屋齡40年的套房社區，總價壓在1000萬元內，也是非常搶手的物件，除了自用買盤之外，在租賃市場也頗具競爭力，吸引收租置產客出手。

賀之羚觀察，從今年開始，明顯感受到中山區電梯大樓產品供給減少，屋主們都預期未來價格一定會更好，賣掉就買不回來了，紛紛惜售，仲介案子甚至都接不太到，整體市場呈現明顯的供不應求。

▲賀之羚觀察，中山區的屋主都相當惜售，房市呈現供不應求。（圖／有巢氏房屋提供）

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