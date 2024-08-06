聯詠上半年EPS 8.86元　看好下半年營收表現更好

台股跌深就是最大利多！ 多頭總司令張錫曝「分批撿便宜」

針對台股近期大幅修正，被市場稱為「台股多頭總司令」的國泰投信董事長張錫6日表示，短空因素引發市場恐慌，但AI趨勢未變，以資產管理業者的角度來看，此時低點，其實正是檢視企業基本面的最佳時間，也是投資人可以分批撿便宜的機會。

環球晶上半年EPS 14.04元 美、義擴產雙獲政府補助

環球晶（6488）今日召開董事會，會中通過截至2024年6月30日止之第二季財務報告，環球晶第二季合併營收153.3億元，季增1.6%，年減14.4%；營業毛利率32.3%，營業淨利率22%；稅後淨利28.8億元，季減18.5%，年減39.9%，稅後淨利率18.8%；稅後每股盈餘6.02元。

威剛7月營收30.54億元、年增逾3成 記憶體現貨價接近落底

受惠記憶體合約價市況穩固，記憶體模組大廠威剛（3260）7月合併營收為30.54億元，月增3.38%、年增34.04%；累計今年1-7月合併營收年增46.54%達239.64億元。

被罵怕？郭智輝昨喊「股災要有準備」 今改口：我不是那麼熟悉

全球股市持續震盪，美股昨日持續重挫、台股今日強勢反彈，經濟部長郭智輝昨日談到全球股災，指出「大家也有準備，這是景氣循環的一部分」，引來各界抨擊聲浪，不過他今（6）日改口稱「股災其實我不是那麼熟悉」，強調台灣的產業非常強。

高股息ETF規模大洗牌！00878超越0056居冠 投資人愈跌愈買

台股漲跌動盪，在8月5日暴跌1,807.21點時，高股息ETF卻成盤面亮點，其中，「台股ETF人氣王」國泰永續高股息（00878）成交量達35萬張，資產規模增加逾新台幣50億元資金，總規模衝上2,831億元，一舉超越元大高股息（0056），躍居台灣規模最大的高股息ETF。

多空雙巴！台積電差1檔拚亮燈 少見「一天跌停一天漲停」

台積電（2330）昨日盤中重摔至813跌停價，今（6）強勢反彈，近午盤一度上漲80元至895元，差一檔漲停，台積電股價少見出現一天跌停一天漲停，法人指出，做多做空難預測，考驗投資人操作能力。

中東戰火緊張 萬海一度漲停、長榮陽明漲7％

台股大怒神，今（6）日早盤一度大漲逾800點、盤中又突然翻黑下跌160點，上下震盪近千點，不過，航運族群相對抗跌，尤其貨櫃三雄中萬海（2615）更是一度觸及漲停價82.5元，長榮（2603）、陽明（2609）也一度漲逾7％。

台股大漲又翻黑！台積電回神漲逾7% 聯發科飆漲停重返千元

台股6日早盤回神大漲809點，寫盤中最大漲點，不過盤面仍不穩，大漲後出現回落，一度反跌逾150點。觀察個股表現，台積電（2330）早盤一度上漲7.11%，最高873元，重返半年線，市值也新增新台幣1.5兆元，隨後漲勢收斂仍維持逾5%。

台積電股價大跌更吸引人 外資列首選個股

晶圓代工龍頭台積電（2330）近期股價遭血洗，5日甚至被打入跌停，不過股價回到8字頭的台積電卻讓外資法人十分看好，美系外資出具最新報告表示，將台積電列為首選個股，認為台積電在股價表現疲弱後，他的估值現在更具吸引力。

融資斷頭殺出！台股翻黑下挫逾160點 上下震盪近千點

台股（6）日早盤開高，一度大漲逾800點，指數隨即一路殺低，市場推估與昨日重挫所造成融資斷頭賣壓所致，指數一度翻黑，大跌168點，上下震盪977點。