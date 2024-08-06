聯詠上半年EPS 8.86元　看好下半年營收表現更好

▲聯詠科技。（圖／記者湯興漢攝）
記者高兆麟／綜合報導
IC設計大廠聯詠（3034）今日舉行法說會，並公佈上半年合併財告，聯詠上半年合併營收為496.59億元，年減8.62%，上半年毛利率為41.12%，相比去年同期毛利率41.82%，減少0.70個百分點。
聯詠總經理王守仁指出，雖然半導體業復甦速度低於預期，但受惠智慧型手機進入備貨旺季，預期第三季營收中位數有望季增1成，下半年營收也會比上半年好。
聯詠第二季合併營收為252.31億元，季增3.29%，但年減 16.73%。聯詠表示，第二季合併營收較第一季增加，主要是 TV 面板拉貨積極以及 SOC 相關產品需求增加。
聯詠第二季毛利率為41.14%，較第一季毛利率41.09%，微幅增加0.05 個百分點，且較預期為佳，主要原因是成本降低以及 NRE 收入所貢獻。
聯詠上半年稅後盈餘為102.82億元，年減11.54%，每股稅後 盈餘為16.90 元。第二季稅後盈餘為53.89億元，季增10.11%，年減21.59%，每股稅後盈餘為8.86元。
聯詠也預期，第三季合併營收介於新台幣274億元至284億元之間，毛利率預計介於38%至40%之間，營業利益率預計介於20%至22%之間。
聯詠今日終場收在499.5元，上漲9.5元，漲幅約1.94％。
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