日央副總裁「市場不穩定不升息」 日股逆轉強彈大漲千點

日本銀行（Bank of Japan, BOJ；央行）副總裁內田真一（Shinichi Uchida）今（7）早談話暗示日本央行在市場不穩定下不再升息，帶動日股從下跌逆轉強彈3%，指數大漲逾千點，站上35000點，日圓兌美元走貶，匯價見147字頭。

「妖股」美超微毛利率創低！盤後重摔14% 股票擬1拆10

被稱為AI妖股的美超微（Supermicro）週二公布2024財年第四財季財報，不過低於分析師預期，但由於對AI需求持續創高，因此還是給出樂觀營收展望，同時，美超微也宣布股票將要拆分，董事會已批准10比1的股票拆分計畫，預計將於10月1日生效。

台股ETF受益人922.7萬「續創23周新高」 一表看最夯10檔

投資人無畏台股震盪，台股ETF愈跌愈買，總人數穩站900萬人大關。根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，62檔台股ETF受益人最新一周增加13萬597人，來到922萬7,003人，為連續23周創新高。

AI伺服器熱！川湖上半年大賺近3個股本 早盤攻漲停重返千金股

台股7日漲逾450點，最高來到20,962.95點，其中，受惠於AI帶動，伺服器滑軌廠川湖（2059）今年上半年獲利暢旺、EPS大賺近3個股本，早盤以1,055元開出，開盤不到10分鐘大漲98元，直攻漲停價1,095元，漲幅9.83%。

外媒曝NVIDIA新晶片延遲原因 加劇台積電先進封裝產能短缺

根據外媒Finantial Times報導，NVIDIA及其主要供應商台積電正面臨下一代最強人工智慧晶片的生產挑戰，有可能因此推遲今年計畫的出貨，有知情人士對此透露，這和中介層有關，而中介層是連接晶片中封裝在一起的層板，這可能進一步加劇台積電等供應商先進封裝的產能短缺。

台積電漲40元收最高920 台股續反彈794點、逼近21300

受到美國股市上揚表現激勵，台股也有不錯表現，今（7日）台股開高走高，終場大漲794點來到21295.28點，漲幅3.87％，成交量4433.24億元。

台股強彈700點！4檔千金股漲停 股王信驊重回4000元

台股今（7）日續強彈，指數大漲逾700點，重新站回21000點，千金股回升至13檔，其中股王信驊（5274）、世芯-KY（3661）、祥碩（5269）、川湖（2059）4檔強攻漲停，信驊股價重回4000元，今日漲停、一張賺38萬元。

黃仁勳概念股一片亮紅「10檔強勢漲停」 台股2天反彈逾1400點

台股7日早盤大漲766.09點，最高來到21,267.11點。市場暫時退卻對美國經濟可能衰退的擔憂，台股連2天反彈逾1,400點，「權值三王」也同步彈升，「黃仁勳概念股」一片亮紅更有10檔強勢拉漲停。不過法人則提醒，跌深反彈走勢，仍須注意外資的賣壓。

上洋H1每股賺5.12元 看好今年空調銷售達標

上洋（6728）公布上半年財報，Q2合併營收為9.21億元，年增21.5％，稅後淨利為0.81億元，年增35.23％，EPS為3.54元；上半年合併營收為15.59億元，年增13.79％，稅後淨利為1.18億元，年增6.51％，EPS為5.12元。

10萬人嗨領配息！00946填息達陣 每張領67元

受益人數超過10萬人的群益科技高息成長（00946）今（7）日是上市以來首配息的除息交易日，每張配發67元（每股配0.067元），伴隨台股連2日飆漲，00946今日除息交易，開盤20分鐘即順利完成填息。