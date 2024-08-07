AI伺服器熱！川湖上半年大賺近3個股本　早盤攻漲停重返千金股

▲川湖科技。（圖／翻攝自川湖官網）
記者楊絡懸／台北報導
台股7日漲逾450點，最高來到20,962.95點，其中，受惠於AI帶動，伺服器滑軌廠川湖（2059）今年上半年獲利暢旺、EPS大賺近3個股本，早盤以1,055元開出，開盤不到10分鐘大漲98元，直攻漲停價1,095元，漲幅9.83%。
川湖趕在法人說明會前公布第二季財報，根據公告內容，第二季營收25.16億元；毛利率69.63%，營益率60.99%，皆站穩6字頭並同創單季新高；稅後淨利14.56億元，季增4.75%，年增24.4%，每股稅後淨利（EPS）15.29元，為單季歷史次高。
另觀察川湖今年上半年財報，上半年稅後淨利新台幣28.43億元，比去年同期大幅成長1.42倍；每股淨利（EPS）29.84元，已超越2023年全年每股獲利28.38元。
此外，川湖公告將於8月29日除息14.19元，總計將配發13.52億元股息。
川湖在伺服器滑軌為高市占率，其中，AI伺服器滑軌市占率逾50%，通用型伺服器市占率則超過30%。川湖執行副總經理暨發言人王俊強日前指出，由於AI伺服器需求暢旺，看好第二季營運優於第一季，下半年表現比上半年好。
王俊強說，輝達（NVIDIA）最新推出的AI晶片GB200與傳統伺服器是不同架構，因此對川湖而言，是新的產品紀元，未來應用可期，也盼挹注未來2至3年的營運動能。
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