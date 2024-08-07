佳世達陳其宏：下半年緩步復甦　全年營運拚「逐季增長」優於去年

▲佳世達科技總部。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

佳世達（2352）7日舉行第二季法人說明會，進一步說明營運結果及展望。佳世達表示，今年第二季營運較首季升溫，營收和獲利都有所改善，看好下半年景氣緩步復甦，也審慎樂觀，預期今年營收及獲利將優於去年。

佳世達第二季營收和獲利皆比第一季成長，合併營收499億元，季增6%；營業毛利83.19億元，季增11%；營業毛利率16.7%，連續五個季度在16%以上；營業淨利11.85億元，季增28%；歸屬於母公司淨利6.63億元，季成長158%，EPS為0.34元。

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佳世達第二季各大事業群幾乎都較第一季營收成長，其中，IT原有事業、IT高附加價值事業、醫療事業的獲利表現亮眼，帶動第二季營業毛利率和營業淨利率都攀升達16.7%和2.4%，營運逐季升溫成長。

觀察第二季各事業表現方面，IT原有事業營收季增9%，營業毛利率、營業淨利率及營業淨利金額均較上季及去年同期上升；醫療事業營收季增9%，營業毛利率及營業淨利金額較上季及去年同期成長；網通事業營收季增10%，智能方案營收季減1%，營業毛利率和營業淨利較上季及去年同期減少。

佳世達董事長陳其宏表示，今年上半年營運看到逐季成長，但成長幅度不如預期，盼第三季全力拚回，目前看來全年仍維持逐季增長的趨勢。整體來看，佳世達對營運仍審慎樂觀，預期今年營收及獲利將優於去年。

陳其宏指出，醫療事業營運樂觀，已連續5個季度維持在單季60億元的規模，醫院、醫材、醫藥通路事業皆持續增長；今年積極推動明基醫院進入資本市場，藉此取得更充裕的市場資金、加速醫院成長動能，也帶動佳世達共同成長。

隨著進入下半年傳統旺季，佳世達總經理黃漢州表示，全球景氣復甦緩步上升，顯示器商用市場也可望逐步回溫，但大環境景氣仍需觀察美國總統大選、降息時點等指標。此外，工業電腦產業也已過景氣最低點，網通產業的歐美市場仍在消化庫存，新興市場持續成長。

黃漢州說，佳世達集團精實聚焦和投資新事業持續並進，日前友通和羅昇宣布投資怡進工業，打造智慧包裝解決方案並強化歐美通路布局，未來各事業也都將持續布局有機成長和併購成長的機會。