宏碁Q2獲利「季增近17%」　上半年累計EPS賺0.87元

▲宏碁Acer Day邁入第8年，今年以「AI'm Limitless AI智能Go無限」為主題。（圖／宏碁提供）

記者楊絡懸／台北報導

PC品牌大廠宏碁（2353）8日召開董事會，通過2024年第二季財報，合併營收671.38億元，年增15.2%；營業淨利14.68億元，季增87.9%，年增40.3%，營業淨利率2.2%；稅後淨利14.04億元，季增16.8%，年增1%，單季每股淨利（EPS）0.47元。

觀察宏碁今年上半年獲利情形，合併營收1,259.7億元，年增13.8%；毛利133.74億元，年增15.1%，毛利率10.6%；營業淨利22.49億元，年增75.1%；稅後淨利26.06億元，年增36.6%，累積EPS達0.87元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於營收占比，第二季非電腦及顯示器事業占營收28.1%，並貢獻營業淨利的35.2%。法人指出，第二季已看到拉貨效應，推升宏碁營收雙位數成長，歐美返校旺季到來，PC、顯示器等主要產品皆持續看增，毛利率、營益率將可望成長，整體獲利呈現「高雙位數成長」態勢。

另一方面，宏碁也公布今年7月合併營收234.52億元，年增32.3%，單月營收已連續13個月年對年成長；累積今年前7個月合併營收1,494.53億元，年增16.4%，其中，個人電腦及顯示器產品7月營收年增37.6%、累積今年前7個月營收年增18.8%。

宏碁建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業營收占7月營收的27.0%、累積前7個月營收的28.4%。

宏碁公開發行子公司也公告7月自結營收，孵化中的事業營運亮點，包括專攻AI伺服器及工作站的安圖斯科技公司7月營收年增30.1%，累積前7個月營收年增96.8%；宏碁智新公司7月營收年增67.5%，累積前7個月營收年增28.8%；宏碁智通公司7月營收年增42.6%，累積前7個月營收年增25.3%。

對於後市，宏碁董事長陳俊聖日前表示，今年第三季訂單能見度看得「清清楚楚」，以季節性而言，預期下半年比上半年好。事實上，整體而言，上半年表現優於預期，下半年則靜待AI PC需求及效益，將會持續在伺服器、PC及AI相關應用領域做出最大努力。

宏碁日前啟動「Acer Day」品牌日活動，今年邁入第8年，以「AI'm Limitless AI智能Go無限」為主題，推出多元AI創新科技的電腦產品，符合學生、上班族、專業人士需求，並推出大量品牌折扣優惠，有望刺激宏碁第三季PC銷售量。