央行房市管制不退場　理監事會議紀錄曝3大原因

▲中央銀行,央行,中華民國的國家銀行。（圖／記者謝婷婷攝）

▲中央銀行。（圖／資料庫）

記者陳瑩欣／台北報導

中央銀行今（29）日公布去年（2025年）12月18日理監事聯席會議紀錄，其中對第7波選擇性信用管制措施並未鬆綁，與會理事認為，不動產貸款集中度仍高於合理範圍、房價偏高、全國房貸負擔率高於可合理負擔水位等三大因素，因此暫不放寬管制措施。

央行理監事聯席會議紀錄指出，對於「選擇性信用管制措施」實施多位理事表達，目前不動產貸款集中度 已降，惟仍高於第一次信用管制實施時水準，且房價所得比及房貸負擔率偏高，民眾購屋負擔仍重，須持續觀察。

有位理事認為，雖然不動產貸款占總放款比率已有下降，惟仍高於合理範圍，故支持持續滾動調整措施。 另位理事指出，在房貸利率上升情 況下，仍須瞭解此對民眾購屋負擔的影響；另就新青安貸款部分， 宜瞭解未來利率補貼取消及寬限期屆滿後對貸款人的影響。

數位理事表示宜關注房貸負擔率走勢。其中，有位理事表示， 國內高房價致當前全國房貸負擔率高於可合理負擔 30%；而房貸負擔率與房貸違約率二者之間具有關聯性，進而與金融穩定相關。

另位理事則認為，銀行不動產相關放款的違約率很低，若僅看房貸者的所得，並無法判斷其是否會違約，因為房貸者父母可 能會提供資金協助，房貸負擔率仍是一項觀察指標。
 

