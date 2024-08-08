威剛宣布結盟數字王國　搶攻AI新時代娛樂市場

▲威剛宣布結盟數字王國。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

全球記憶體模組大廠威剛科技（3260）宣布旗下電競品牌 XPG與好萊塢視覺特效及 AI 虛擬人技術公司數字王國（Digital Domain）拓展雙方合作，由數字王國取得 XPG 於大中華及美洲區產品銷售代理權，結合雙方優勢創造結盟綜效，預期將為遊戲、時尚、影視、娛樂等各產業帶來嶄新的里程碑。

威剛科技董事長陳立白及數字王國執行長謝安今日共同出席發表會，宣布雙方合作進一步擴大。繼先前由數字王國協助威剛打造品牌大使「AI 虛擬人Mera」 於 2024 台北國際電腦展風光亮相，威剛看好數字王國於全球娛樂產業的優勢與地位有助於推展 XPG 全方位產品進化，品牌大使 Mera 也可望實現數字王國 AI 虛擬人應用技術落地，雙強聯手共同引領 AI 新時代的娛樂極致體驗。

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看好數字王國多年在全球視覺特效及娛樂產業累積的深厚實力與領先技術，陳立白表示：「非常期待與數字王國的合作可為威剛集團帶來更多元及更寬廣的營運效益，除了電競品牌 XPG 未來於大中華及美洲區的業務表現可望蒸蒸日上，期望未來雙方合作範圍將穩定擴大，為集團創造強勁的成長與獲利動能。」

看準 AI 虛擬人已然成為新世代不可或缺的要素，數字王國搶先布局研發，將AI 虛擬人的構建流程迭代為即時捕捉、渲染和驅動，創造出具有情感表現力和互動特性的數位角色，這一成果促使數字王國將其應用延伸至大銀幕之外，如娛樂、旅遊、教育及金融服務等領域，而在與威剛聯手合作下，將更進一步結合遊戲產品拓展應用。

數字王國執行長謝安表示：「數字王國致力研發與拓展 AI 虛擬人多元應用與商業模式，AI 跨界應用的時代已經到了，很榮幸能與威剛結盟，整合雙方軟體、硬體及 AI 技術突破創新，加上數字王國在好萊塢 IP 授權方面別具優勢，不僅能為威剛與 XPG 產品帶來創新變革，也將挹注數字王國推動 AI 虛擬人應用技術落地」。

今日在發表會的現場，王牌製作人林心如、金星文創王偉忠、時尚教母伊林娛樂副董事長陳婉若也以特別嘉賓之姿專程到場支持，共同為這場意義非凡的跨界結盟發表會共襄盛舉。

威剛科技與數字王國也於會中共同宣布，威剛科技授權數字王國在大中華地區及美洲地區銷售旗下 XPG 品牌之系列產品，開創AI跨界新市場和新領域，未來雙方將緊密合作，將AI、軟體與硬體三方的技術創新，以及娛樂、遊戲、影劇、時尚等跨界發展做好強強結盟，聯手開創引領 AI 新時代的娛樂極致體驗。