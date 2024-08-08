數字王國結盟威剛科技　執行長謝安：台灣或能成為華文創作市場指標

記者蘇晟彥／台北報導

好萊塢視覺特效、AI虛擬技術公司數字王國（Digital Domain）執行長謝安 8日與威剛科技共同宣布，取得XPG（威剛科技旗下電競產品）大中華及美洲區產品銷售代理權，將以遊戲、時尚、影視及娛樂等面向密切合作。對此，謝安強調，「近期要做全球化佈局會很辛苦，但台灣有一個很特別的背景，或許可以成為專為華人世界內容創作指標，期盼將數字王國的資源帶來台灣，創造更多可能。」

▼數字王國與威剛科技宣布結盟，首波將以XPG大中華、美洲區代理權作為起點。（圖／記者蘇晟彥攝）

謝安表示，數字王國雖然是不是台灣公司，但因為自己是台灣人有了特殊的連結，一直希望可以把公司的資源都帶來台灣，這次與威剛不只是項目上的合作，是自己擔任執行長12年來與台灣最近一次，將會運用數字王國本身的優勢，去解決一些需要算力、AI虛擬形象的問題。此外，記者提問針對近期大陸遊戲市場將上市的《黑戰話：悟空》，因為數字王國與威剛第一個項目是從電競產品上的合作起步。接下來會不會針對相關獨立遊戲的產業投資？

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謝安則說，當然會透過計劃性去投資台灣的內容產業，在現在特殊的大時代背景下，跟自己剛出社會的時空環境很不同，台灣有一個很特別、大家都想搶著進去的條件就是「創作自由度」，在這樣的情況下，選擇與威剛科技合作，他也透露，目前有簽下一位好萊屋資深影星虛擬肖像權，在農曆年後就會與大家見面，也請大家敬請期待。

威剛不斷追求創新和極致娛樂體驗的精神與數字王國的技術優勢不謀而合，雙方聯手將可為產品與應用開創全新可能。誕生於好萊塢的數字王國歷經 30 多年發展，已參與製作數百部電影和劇集、數千個商業廣告、遊戲影像、實驗型與沉浸式體驗。在視覺特效、AI 虛擬人和可視化等領域逐步實現全球性拓展，掌握極具競爭力的技術實力、創意思維，以及好萊塢影業 IP 授權洽談經驗與優勢。

看好數字王國多年在全球視覺特效及娛樂產業累積的深厚實力與領先技術，威剛科技董事長陳立白表示：「非常期待與數字王國的合作可為威剛集團帶來更多元及更寬廣的營運效益，除了電競品牌 XPG 未來於大中華及美洲區的業務表現可望蒸蒸日上，期望未來雙方合作範圍將穩定擴大，為集團創造強勁的成長與獲利動能。」

AI 虛擬人創新體驗 XPG 助力數字王國技術應用落地

看準 AI 虛擬人已然成為新世代不可或缺的要素，數字王國搶先布局研發，將AI 虛擬人的構建流程迭代為即時捕捉、渲染和驅動，創造出具有情感表現力和互動特性的數位角色，這一成果促使數字王國將其應用延伸至大銀幕之外，如娛樂、旅遊、教育及金融服務等領域，而在與威剛聯手合作下，將更進一步結合遊戲產品拓展應用。

由數字王國與威剛科技共同打造的 XPG 品牌大使「AI 虛擬人 Mera」，繼日前於台北國際電腦展 COMPUTEX 中亮相後，於今日發表會再度現身亮相並現場即時互動，展現虛擬人科技結合 AI 創新技術。緊扣「Entering a New Domain of Gaming Lifestyle」主題，未來可望在威剛系列產品應用帶來突破與創新體驗，如在電競產品中導入 AI 虛擬助理、AI 虛擬夥伴等特色應用，革新玩家遊戲體驗。

▼XPG形象大使Mera。



此外，今日在發表會的現場，王牌製作人林心如、金星文創王偉忠先生、時尚教母伊林娛樂副董事長陳婉若也以特別嘉賓之姿專程到場支持，共同為這場意義非凡的跨界結盟發表會共襄盛舉。威剛科技與數字王國也於會中共同宣布，威剛科技授權數字王國在大中華地區及美洲地區銷售旗下 XPG 品牌之系列產品，開創AI跨界新市場和新領域，未來雙方將緊密合作，將AI、軟體與硬體三方的技術創新，以及娛樂、遊戲、影劇、時尚等跨界發展做好強強結盟，聯手開創引領 AI 新時代的娛樂極致體驗。