金融股3檔填權息全落難　台企銀遭外資重砍逾3萬張最慘

▲外資持續賣超台股。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林潔禎／台北報導

金融股今（8）日有兆豐金（2886）、第一金（2892）與台企銀（2834）3檔除權息，雖第一金盤中一度走揚，但3家都以下跌作收，填權息首日全數落難，沈重賣壓主要來自外資，台企銀遭外資重砍逾3萬張最慘，居外資賣超首位，第一金與兆豐金也同樣遭外資調節逾萬張。

外資近期積極調節金融股，台企銀今日遭賣超3萬2911張，除居賣超首位外，也是連5個交易日賣超；第一金遭賣超1萬5829張，外資連二賣；兆豐金遭賣超1萬2541張，也是連二賣。

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兆豐金此次配發1.8元股利（含現金1.5元和股票0.3元），配發額度創金控成立以來新高，今除權息參考價38.9元，股價全場在平盤以下游走，終場下跌0.8元或2.06%、38.1元作收，深陷貼權息。

第一金今年配發1.15元股利（含現金0.85元和股票0.3元），今除權息參考價為26.6元，盤中股價最高一度來到26.75元，小幅填權息約9%，但股價終場仍翻黑，以下跌0.2元或0.75%、26.40元作收。

至於台企銀此次配發以股票為主力，合計配發1.35元股利（含現金0.2元和股票1.15元），今股價也多在平盤以下游走，終場以下跌0.3元或1.89%、15.60元作收，深陷貼權息。

