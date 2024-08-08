指數上沖下洗受創！12檔台股基金今年績效「仍維持15%以上」

▲台股崩跌，投資人擔心績效受到影響。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊絡懸／台北報導

台股歷經7月大幅拉回後，導致基金績效也受到影響。不過統計138檔台股基金今年以來的績效，有12檔基金仍維持15%以上，且一般型、中小型、科技型、價值型、中概型等各類台股基金皆榜上有，其中，一般股票型5檔最多，其次為中小型3檔、科技型2檔，中概與價值型則各1檔，反映出基金經理人團隊選股與操盤才是績效致勝關鍵。

PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示，美國聯準會（Fed）9月降息已無懸念，市場開始將注意力轉換至美國經濟走勢變化，一旦數據不佳，則被解讀為經濟面是否轉為衰退。

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事實上，台股也在這波影響之下出現「急漲急跌」走勢，柯鴻旼指出，觀察融資餘額水位、外資買賣超、指標股回穩與否之外，也建議可持續留意觀察美國失業率、職缺、失業救濟金等重點指標，以及8月下旬將登場的輝達（NVIDIA）財報數據。

▲台股基金「今年來報酬率15%以上」共有12檔。（圖／記者楊絡懸製表）

柯鴻旼指出，AI仍是大趨勢族群，且台廠半導體、PCB、電子零組件、組裝ODM與PC品牌上下游供應鏈，皆是台灣競爭力最高的產業，然由於目前股價皆已領先反映，且部分終端需求仍未跟上，如今又傳出輝達晶片延後出貨等負面訊息，導致市場一有風吹草動，便會出現大幅震盪。

至於急跌後的台股後市，柯鴻旼認為，目前台股融資餘額近兩日快速減少近300億元，加上外資空單回補，指數連兩日大漲有效去化籌碼賣壓，即使8月8日指數再度出現下跌，但仍在半年線附近震盪，已見止跌契機，但此次急跌幅度相當大，導致技術面由多方轉為劣勢，目前仍須等待指數回穩。

在持股方面，柯鴻旼建議，可開始逐步逢低回補AI與半導體具產業領導優勢類股，如ODM、零組件等，並伺機等待逢低承接機會。

在市場震盪下，該如何挑選台股基金？保德信建議，除了績效考量外，可優先選擇大、小型股兼具、以及較有彈性的台股基金，靈活掌握中小型與龍頭股的輪動機會，且持股布局集中能讓績效表現更具成長性；另外，可留意經理人團隊是否精準掌握當下投資主流，如目前AI與半導體為不可或缺的投資題材，而自行車、隱型眼鏡等非電題材也為焦點。