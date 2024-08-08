漢來美食H1每股賺6.27元創新高　7月營收年增12％

▲漢來名人坊舉辦「富哥見面會」。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

漢來美食（1268）今（8）日公布上半年財報，合併營收為29.95億元，稅後淨利為2.65億元，EPS為6.27元，寫下同期新高，全年獲利表現可期。此外，也同步公告7月營收為4.4億元，年增逾12％。

漢來美食表示，今年上半年表現不俗，受惠國內餐飲消費需求持續攀升，目前北高兩地的宴席及各品牌餐廳均有顯著成長，又逢暑假旺季人潮加持，使得集團在餐飲淡季的Q2營收達13.16億元，年增18.15％，刷新歷史同期，稅後淨利為0.65億元，EPS為1.54元。

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漢來美食指出，在6月台北電腦展後，台北漢來飯店的宴會訂席成長率屢創新高；島語餐廳自助餐廳在消費者間討論熱度持續，訂位天天爆滿；溜溜酸菜魚也陸續從4月起，在中壢、高雄二地開出新分店，持續挹注營收。

另漢來美食7月營收為4.4億元，受到颱風因素影響月減9.35％、年減12.66％；展望Q3，漢來美食表示，隨著品牌新分店開幕及主題活動開跑，預期將帶來另一波高峰；旗下品牌「上菜」片皮鴨專賣店，第3家店在7月底已於高雄夢時代購物中心開幕，從試營運起就天天座無虛席，開幕後更是一位難求。

高檔粵菜品牌「名人坊」一年一度的富哥見面會開跑，為期1個月預估應可帶進逾6000萬元營收；此外，中秋節將至，漢來美食看好今年月餅禮盒銷售量可拉高到6.1萬盒，預計可挹注6000萬元營收，看好Q3持續成長。

展店方面，漢來美食指出，已開始進行明年度展店佈局，位於高雄漢神巨蛋購物廣場一樓的咖啡廳Hilai Cafe，目前已經著手規劃改裝計畫，預計10月中旬後動工，未來將提供多樣化的早午餐與全日餐點，全方位滿足不同消費者，年底前以全新樣貌重新開張；明年的台北大巨蛋與台中漢神洲際購物中心完工後，集團也已規畫進駐人氣品牌餐廳，預期能在市場上掀起另一波關注熱潮。