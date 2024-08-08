台驊上半年EPS4.72元、現金股利3元　看好下半年美國降息

▲台驊控股董事長顏益財看好下半年美國降息與十一黃金周前出貨量。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台驊控股集團(2636)今年上半年營運受惠運價大漲及承攬貨量增加下，累計營收達114.93億元，年增69.43%，加上財務規劃得宜，取得豐沛股利及利息收益挹注，上半年EPS為4.72元。公司今(8)日董事會通過上半年配發現金股利3元，下半年估計海空運運價維持高檔波動，加上美國降息機率高，有助於提升消費者購買力，預計在黃金周前集團在遠東區出貨箱量可望達到高峰。

台驊指出，全球海運市場持續受到地緣政治、保護性關稅及塞港缺櫃等多重變數連鎖效應影響下，帶動四大航線運價全面翻漲並擴散至非洲及南美洲航線，加上終端零售商考量船期及關稅因素，為滿足第四季購物旺季提前建立庫存心態下大量自亞洲區辦理商品進口，旺季效應提前至第二季末展開，帶動海運事業上半年營收達63.98億元，年增92.66%，

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台驊空運打入中國四大電商業務，跨境直郵運輸模式帶動營收成長，同時成功取得電子大廠產品供應鏈標案，加上海運外溢效應下累計上半年進出口數達17,482噸，帶動上半年營收達26.23億元，年增率達70.1%。

受惠歐線海運繞行非洲影響，中歐鐵路上半年接單維持近乎滿艙狀態，同時開展新興國家市場業務拓展，上半年營收繳出8.13億佳績，年增率達44.81%；由於中國上半年貨物進出口總額年增6.1%、社會消費品零售總額年增3.7%，加上國際保護性關稅的施行，帶動江船貿易及倉儲收入持續成長，累計上半年營收達16.59億元，年增22.07%。

今日董事會通過配發現金股利3元，上半年現金股利發放率為63.56%，以董事會當天8/8收盤價計算，年化現金殖利率為6.58%。

第三季展望部分：

海運事業部：7月份運價自本波高點微幅回落，主因在於終端零售商產生觀望心態，出貨量下滑，加上部份航商運用小型船加入美線市場營運使得運價產生回落，由於第三季為海運業旺季，繞行非洲仍為目前通過紅海海域主要替代航線，同時美加罷工談判即將展開，預計有利支撐遠東至美洲航線運價於相對高檔水位；由於航程時間拉長及塞港問題等諸多外在因素，零售商為返校潮及年底購物旺季將開始持續拉高庫存水位，預計自8月下旬起至十一黃金週前為市場迎來一波出貨潮。



空運事業部：全球電商業務已占據空運大量運力加上旅運需求高居不下帶動空運運價持續在高檔水位，台驊空運事業目前已承攬中國四大電商業務獲得穩定貨量，大幅提高台驊空運事業市場能見度，同時今年極力拓展電子產業承攬業務，並已取得多項標案，持續與多家電子公司接洽承攬業務，可望提升整體營業毛利，加上原有航太業務穩定，搭配下半年消費性電子出貨旺季，對於下半年展望持續樂觀看待。

內貿物流事業部：中國進出口較去年增長帶動內貿物流倉儲周轉率提升，集團旗下子公司聯宇達方營收已連續三個月突破億元關卡，第三季在美國、歐洲及中南美洲對於電動車、鋰電池等產品課徵保護性關稅，銷售端拉貨態度積極，有望消化鋰礦砂及相關加工品庫存，同時已收到國際客戶邀約辦理中國銀川新工廠物流解決方案及新加坡及馬來西亞乾貨集裝箱運輸及相關貨代業務，營運觸角正式邁向國際化。

鐵路事業部：鐵路事業部確切掌握了紅海危機及歐線海運運費高漲的契機，填補歐盟對於俄羅斯制裁後中歐鐵路業務缺口；由於中歐鐵路出口箱量遠大於進口，加上港口壅堵裝卸時間拉長，造成集裝箱車板嚴重短缺，海運轉單需求預估受到部份影響；第三季業務觸角延伸至韓系物流工廠及紫金礦業、飛利浦照明歐洲段業務，同時拜訪波蘭及義大利代理，深化當地業務層面。

進入產業旺季，台驊預計海運及空運運價維持高檔波動，加上市場預期下半年聯準會降息機率增加，有助於提升消費者購買力，預計在黃金周前台驊集團在遠東區出貨箱量可望達到高峰；對於第三季營運表現可期。

考量整體市場下半年仍被多項變數包圍，包含地緣政治、關稅實行、港口壅塞、北美勞資協議等，集團透過四大事業群以多式聯運的服務滿足客戶需求，同時關注市場資訊，靈活配置資金取得豐沛投資及利息收益。

子公司T3CO(韻驊股份有限公司)投入共享辦公室租賃領域，每月辦理商業社群活動，增添曝光度及提升資產效益，也從中找尋扶植投資機會。同時集團因應全球化切入永續發展議題，2024年起委請外部顧問為集團導入碳盤查管理，從廠域設定到排放源篩選，逐步指導集團同仁了解碳管理對於生態永續的重要性，讓台驊控股集團成為永續發展管理標竿企業之一。